Víspera de Nochebuena, buena para tratar varios temas.

*

El filipino Victorio Saludar saludó cuando subió al ring, pero cuando vio que no salió victorioso no quiso ni saludar.

*

Erick “Mini Pacman” Sosa le ganó el título a pesar de ser 10 años más joven 31 a 21 y de menor estatura 5’7” a 5’3”.

*

Cuando el filipino llegue a su país anunciará que en República Dominicana es el más pegado, pegado con la izquierda, pegado con la derecha.

*

Cuando Rafael Belliard estaba activo le decían “Pacman” porque atrapa todo lo que pasaba por el shorstop.

*

Bueno, Gigantes, Estrellas, Tigres y Águilas se abastecieron en el draft y están listos para el Round Robin.

*

El Todos Contra Todos comienza el lunes y solo serán 9 partidos por equipo y no 18 como en el pasado.

*

Me dice Dimaggio Abreu que Francisco Cervelli está frecuentemente en Santiago de los Caballeros.

*

Investigué y no es en Go Ministries por lo que parece que el venezolano tiene sus razones personales.

*

En el Festival Deportivo Navideño de Miderec, el presidente Luis Abinader y el ministro Francisco Camacho están dando 52 millones de pesos en premios.

*

Me enteré que “El Brhother” Chichilo Cordero dio una buena mordida barrieron en la disciplina de béisbol.

*

Me soplaron que Cordero anda por el medio millón de pesos y con la selección de Santiago le ganó a la Zona Metropolitana (Capital).

*

Chichilo es un manager singular, juega con el libro, pero no el libro de los técnicos, sino el suyo propio.

*

SQUEEZE PLAY: Alexia es la dificultad para leer…Falta mucho para el 27 de febrero?…Voy a dar la idea, porque en navidad hay que regalar…Quien quiera hacer un programa de televisión divertido como regalo de navidad aquí va…Contrate “Los Mayitas” y llévelos a bailar y a imitar los jugadores de las Águilas…Como batean y lanzan…Lo hacen igualitos…Así es que, dos buenos regalos para “Los Mayitas” y tremenda diversión…Cuco y Engels un verdadero espectáculo…Uno imita como batea Johan Camargo a la zurda y el otro a la derecha…Imitan todos los movimientos que hace Francisco Peña…No adelanto más, hay que verlo…Naturalmente, tiene que ser una producción…Donde haya video de los bateadores y lanzadores que imitan para que se vea que lo hacen igual…Una pregunta, “Los Mayitas” imitan a su papá Yunesky Maya?…Esa es otra incógnita…El Mope está raro…Se lleva la Liga de los Sapos para el estadio de Ángel Estrella…”Si el Potro Hanser Alberto hubiese jugado con los Tigres del Licey gana de calle el MVP, pero allá todavía algunos votan por equipos”, Tenchy Rodríguez desde Nueva York…!A correr los Lakers!…Si yo fuera liceísta me defendiera preguntando ¿ Y, por qué no ganó José Offerman el manager?…Estamos en tiempo de paz…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que un golfista profesional puede usar como máximo 14 palos en su recorrido…Información que avalan Leo Sánchez, Rafael Octavio Castillos, José Miguel Minier y Paolo Modolo…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez