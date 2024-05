Prometí investigar sobre una foto que recibí, del primer equipo de baloncesto de Pueblo Nuevo en 1965.

Me dicen que el Capitán y creador de ese equipo fue Miguel Rodríguez y prometí indagar si se trataba de uno de nombre homónimo, que era boxeador y revolucionario y que apodaban “El Teuíto”.

Sorpresa que da la vida, Miguel Rodríguez es hermano de doña Janet Rodríguez de Toribio, mi comadre y esposa de Freddy Toribio.

Miguel vive en los Estados Unidos y aporta los nombres de los jugadores que figuran en la foto, en blanco y negro como en la época y que los lectores deberán identificar.

Claro, con la lista que aportaremos, no será difícil para algunos que vivieron o leyeron sobre el básquet de esa época en La Bahía.

Comienzo por Máximo “Moreno” Valdez, Juanito y Darío Silverio, de los hijos de don Alfredo Silverio, hermanos de Tomás, Carracachá y Virgilio.

Seguimos con Daniel Veloz, José “Bufan” Hernández, Gilberto Lora, que debe ser el ingeniero, hermano de Luis Lora.

Persio Nova, que imaginamos es el profesor, del Colegio El Formativo; Pedro Flores, Luis Vargas, Benigno Espaillat, Juan “Fano” Almánzar, Héctor “La Fiera” Gómez y Domingo “Yaya” Ortiz.

Naturalmente, Miguel Rodríguez, que por la descripción que me hizo Juan Tavárez, de que usaba lentes y era espigado, es quien está segundo desde la izquierda en la foto.

Aunque hay un escrito que habla que en 1964, Andrés Gómez (Mochila), había creado un equipo de baloncesto en Pueblo Nuevo, Miguel Rodríguez niega esa versión.

A Mochila lo ubica en una cancha que había donde funcionaba el Partido Dominicano, ahí lo vio jugando.

Martín Lajara está esperando la foto que ilustra entrega como agua de mayo.

SQUEEZE PLAY: Relajusa, según la RAE, empleo o cargo retribuido que ocasiona poco o ningún trabajo…Aquí le dicen botella…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Quizás el doctor Negro Veras conozca la historia mejor que yo…Pero lo que supe de Miguel Rodríguez (Tetuíto), es que era un boxeador y opositor al régimen que vivía en Pueblo Nuevo…Qué le pusieron una inyección de trementina en las rodillas para dejarlo invalido…Además, que una vez se vistió de sacerdote y llegó hasta la embajada de México para pedir ser exiliado…Estoy seguro que alguien engordará esta información…Miguel Solano me escribe para decirme que no deje fuera a Negro Vila cuando hablo de personas serias del baloncesto y el Cupes, de los Pepines…Negro, está viviendo desde hace unos años, en Atlanta, Georgia…Mamita volvió el Obispo, volvió el Obispo de México, no de Roma…Wirfin Obispo perdió los estribos en México, lanzó un guante con una pelota a un fanático y lo suspendieron por el año entero…No juegan los mexicanos…Obispo jugaba con Tabasco y le salió picante…Domingo Leyba está desactivado con Tabasco y podrá ser activado el martes…Aguascalientes firmó a Michael De León, quien debutó con jonrón…También, Aguascalientes puso en waiver a José Mesa Jr…El Guerrero, Yunesky Maya no ha comenzado bien…Tiene 0-3 con 5,26 de efectividad…Contrario a Wendolyn Bautista que tiene 3-0 y 1,14…Ángel Sánchez también tiene 3-0 y efectividad de 1,67…Pero, se puede estar invicto con una alta efectividad…Es el caso de Gabriel Inoa con 3-0 y efectividad de 5,79…El fin de semana, debo decir, “weekend”, del 24 al 26 de este mes, no busquen en Santiago a Leo Sánchez, José Miguel Minier, Paolo Modolo y Rafael Octavio Castillos…Van al Torneo de Golf de Cooperstown…Están tratando de inscribir a Chicué Pichardo como caddie y el Salón de la Fama estudio el pedido…”Fútbol-agua” fue lo que jugaron el miércoles Cibao FC y los Delfines…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, hacienda es finca agrícola…Por hoy, out 27.