Pica y se Extiende   

Tuto Tavárez

Víctor Liz y Alex Abreu fueron dos jugadores que brillaron en el pasado torneo de Baloncesto Superior de Santiago.

*

Ambos estuvieron en la final, Liz con Pueblo Nuevo y Abreu con Plaza Valerio, montando un espectáculo cuando estaban en cancha.

*

Los dos jugadores, actúan como nativos en el Torneo Nacional de Baloncesto de Puerto Rico, ya que tiene familiares de los que descienden.

*

De Liz se dice que su abuela era de Puerto Rico y Abreu vemos que lo identifican como el dominico-boricua.

*

Liz juega para los Capitanes de Arecibo y Abreu con los Santeros de Aguada, ambos en la División A.

*

Los capitanes han jugado 9 partidos y los Santeros 12, por lo que hemos tomado esta entrega para ver sus actuaciones.

*

Víctor Liz ha estado en el tabloncillo 239 minutos, siendo el número 36 en promedio de puntos, con 12.9, es 23 en rebotes con 5.2, 36 en asistencias con 2.3, se ubica 41 en bloqueos con 0.3, es 8 en tiros de 3 con 3.8 y bolas perdidas 6 con 2.9.

*

Alex Abreu es 41 en porcentaje de puntos con 11.7, es 79 en rebotes con 2.2, es segundo en asistencias con 7.0, tiros de 3 es 11 con 2.3, en bolas perdidas es 15 con 2.3.

*

En el Torneo Nacional de Baloncesto de Puerto Rico accionan 12 equipos, con 6 en cada División A y B.

*

Además, son 125 jugadores, incluyendo una gran cantidad que pasó por la NBA o la NCAA, que acciona en el torneo boricua.

*

SQUEEZE PLAY: Paul Newman gran actor de Hollywood, llegó a correr con su bólido en “Las 24 horas de Le Mans”, tan rápido como un piloto profesional…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Murió en la ciudad de Nueva York, el señor Antonio Pichardo, padre del amigo y socio del Club Deportivo Dominicano Papi Pichardo…Para los que están en Nueva York, el cuerpo de don Antonio será expuesto el miércoles, pero pueden llamar a Papi Pichardo al 1(347)672-3868…La semana pasada pusimos que Julia Amelia García Tolentino, había corrido el Maratón de Londres en 4:28…Pero no, su tiempo fue una hora menos, 3:28, que no es un maíz…Gracias a José Miguel Minier por hacernos la observación…Este lunes 29 debió celebrarse el Juego del Recuerdo del Béisbol Amateur…Leonardo “Pichí” Almonte informó que la razón fue por falta de recursos…Cuando Pichí habla de recursos, es una comida y refrigerio que se brinda a los beisbolistas del ayer, en un compartir luego del partido…Eso está resuelto para el próximo año con Pappy Pérez al frente del Departamento de Deportes Municipal…Todavía no he visto el nombramiento, pero Ulises Rodríguez es súper inteligente…Cuando se dan esos casos frente a Américo Cabrera, que falta unos pesos para algo de deportes, inmediatamente dice. “Yo pongo tanto”…Y eso, que ya Papi Bisonó no está…El viernes Rafael “Jito” Tavárez, quien fuera gran relevista en la pelota amateur de Santiago, cumplió 69 años…Jito lo celebró en Villa González, Eduardo Núñez y Joe Checo hicieron una celebración por Jito en Nueva York…Apolinar Peralta quería suspender un juego de fútbol por lluvia y por poco lo tranca…la semana pasada se suspendieron tres partidos de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), por las aguas caídas…Naturalmente, cuando Apolinar quería suspender era una “jarinita” que estaba cayendo…Para suspender en fútbol, tiene que caer tanto agua que el balón no pueda rodar…Se estrenó Francisco Peña con su primer jonrón en México…Me dice William Valdez, que Lewin Díaz rechazó un buen contrato a Japón y prefirió irse a México…”Dámaso García era serio y buen amigo”, Domingo Ramos, quien fue su compañero de equipo en los Yankees de Nueva York…Muy, pero muy merecido el reconocimiento de la hípica a Niní Cáffaro…un reconocimiento Por Amor…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, una gabela es un impuesto, un tributo o contribución que se paga al Estado…”Te doy gabela”…Por hoy 27.