Tuto Tavarez

En esta entrega vamos a tratar un tema un tanto pedagógico sobre la creciente disciplina del fútbol.

A raíz de la victoria el pasado sábado de Cibao FC sobre Atlético San Cristóbal, en el estadio Panamericano.

Al redactar la nota del juego, señalamos que Cibao FC goleó 0-4 de visitante a San Cristóbal.

¿Por qué 0-4 y no 4-0 goles como se utiliza en otras disciplinas, como por ejemplo el béisbol?

Aunque ya lo sabía, quise ratificar con amigos sudamericanos que saben muchos de fútbol y quienes me tienen en el grupo Sólo Fútbol, por recomendación del colega Ernesto Tatis.

También, hice una llamada a Jorge Allen Bauger y le explique la situación que se estaba dando con el 0-4.

“Lo escribiste correctamente, porque en fútbol se pone el marcador del home club primero”, manifestó Bauger.

Me agregó que una forma que tiene para más claridad, es decir, Fulano ganó 1-2 de visitante a Mengano.

La palabra clave que usa Bauger es de visitante, lo que no es necesario cuando el ganador es el local o quedan empate.

Así lo he visto en las notas que hace mi primo José Luis Paulino, quien redacta los partidos de Moca FC y es un “Crack”.

Incluso, si miramos el calendario de juego, vemos que el dueño de la casa siempre va de primero.

Por ejemplo: el viernes dice, Vega Real contra Atlético Pantoja en el Cóndor y ese mismo día Moca FC contra la Universidad O&M en el estadio Moca 85.

El sábado dice, San Cristóbal versus Atlántico FC en el estadio Panamericano y el domingo Delfines del Este y Cibao FC en el Parque del Este.

Creemos que se entendió, sino aceptamos cualquier explicación, porque la gran mayoría estamos aprendiendo del fútbol.

