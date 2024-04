Tuto Tavárez

No es la misma emoción, pegar un jonrón en las primeras entradas, que en el noveno para ganar.

*

Tampoco, encestar un canastazo de tres en la primera parte del juego, que en los minutos finales.

*

Y si ese canasto sepulturero se produce en un partido de una serie final, las emociones son mayores.

*

En la serie final del Baloncesto Superior de Santiago, vivimos esas emociones, que naturalmente, para el perdedor son decepciones.

*

Hubo un momento en que Alex Abreu, de Plaza Valerio, logró un canasto de tres increíble, cuando espiraba el reloj y su equipo en desventaja de uno.

*

El canasto fue motivo de reseña en los medios y amplios comentarios por lo kilométrico que fue.

*

Pocos días después, Abreu repitió la hazaña, obligando a los narradores a gritar ¡Lo volvió hacer!

*

En el último juego sucedieron dos hechos similares, cuando Pueblo Nuevo y la Plaza se aferraban al trofeo de campeón.

*

Jassel Pérez logró un canasto kilométrico y parecía que sería definitivo, pero le dieron una falta a Alex Abreu y cobró exitosamente los 3 tiros desde la línea de los sustos.

*

Eso preparó el escenario para que emergiera otro héroe, Ronald Tineo, quien había salido de la banca, logró el increíble canasto que llevó el cetro a Pueblo Nuevo.

*

Este amplio preámbulo para recordar un hecho parecido e histórico, que tuvo como protagonista a Diomedes Rodríguez.

*

Diomedes jugaba con el Gregorio Urbano Gilbert del barrio Libertad y se enfrentaron con Plaza Valerio, que estaba invicto con 6-0.

*

Plaza se encaminaba a su séptima victoria corrida, cuando el balón salió de las manos de Diomedes y bailando a ritmo de la chicharra penetró por el aro.

*

El disparo de Diomedes Rodríguez, salvó al GUG y frenó el impulso que llevaba el Plaza Valerio.

*

El canasto de Rodríguez se inmortalizó, cuando Ricardo Caba, quien era samejiano, pero que vivía en el barrio Libertad cerca del club, exclamó, ¡Buen Tiro! Apelativo que llevaría para siempre.

*

SQUEEZE PLAY: Jesús, que oyó lo que decían les replicó: Los enfermos son los que necesitan médicos, no los sanos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Marcos 2:17…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Este miércoles, 10 de abril aniversario, está de cumpleaños Arnulfo Gutiérrez…Habrá gallos y música en el Coliseo Gallístico Santiago…Puede ser música típica en vivo o el Chaval de la Bachata…No somos partidario de que una persona llegue a perpetuarse en un institución deportiva…Pero, una vez que llegan, hacen amarres y trampas para quedarse, como si fuera un herencia que le dejaron…Rubén García solo duró un periodo al frente de la Federación Dominicana de Fútbol…Eso lo vemos como una misa en salud…Quizás lo mejor que pasó al mismo Rubén, que debe estar conforme con su gestión…Recordamos lo que pasó con el anterior incumbente con nombre de dios egipcio…Hace varios años, el ingeniero Manuel Estrella planteó su decisión de dar paso a otro en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF)…En esa oportunidad, no se lo permitieron y prácticamente obligaron a Estrella a quedarse en el cargo…Este año, Estrella encontró un reemplazo en el doctor Milton Ray Guevara, quien ocupa la presidencia…La alternabilidad que no es costumbre, se está dando en el fútbol…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, en los Premios Clío se galardona desde 1959 la Publicidad…Por hoy, out 27.