Tuto Tavárez

De Luis López a Luis Felipe López, del barrio Libertad al club Gregorio Urbano Gilbert (GUG).

*

En los albores del Baloncesto Superior de Santiago, militaba con el GUG el jugador Luis López.

*

Mientras Luis López defendía la camiseta amarilla en Santiago, en el Bronx Luis Felipe López emergía con un gran potencial.

*

Luis López siempre está atento a lo que se dice de los baloncestistas de Santiago y nos envió un vídeo de Kevin Garnett.

*

En la grabación, la exestrella de la NBA habla maravillas de Luis Felipe, cuando el entrevistador elogiaba al estadounidense sobre su primer año como profesional.

*

“Déjame decirte algo real, no sé si conoce este nombre, Felipe López”, a lo que el interlocutor respondió, “Claro, que si”.

*

“Felipe López fue uno de los más grandes jugadores de la secundaria nunca antes visto, hasta que vi a Ronnie Field”, expresó Garnett.

*

Se explayó en elogios sobre el dominio que tenía Felipe en el aire, indicando que era lo más parecido a Michael Jordan.

*

“El no era grande como un oso, él no era grande de estatura, pero tenía un gran control en el aire”.

*

“El podía quedarse en el aire y terminar un contraataque duro contra una falta. El estaba haciendo como un jugador 2 que dominaba la secundaria”, dijo en su idioma.

*

Garnett continuó: “Tenía un estilo diferente y yo veía una gran multitud de dominicanos”, dijo entre otras cosa.

*

Mi Wikipedia, Martín Lajara, me recuerda que Luis López, no Luis Felipe, jugó con el GUG en 1981, primer torneo y se mantuvo hasta el 1984.

*

Como estaba gestionando una beca y en el baloncesto de Santiago se paga, decidió alejarse para no ponerla en peligro.

*

Jugó cuatro años, anotó 154 puntos, promedió 5.3 por juego, un 66.7 % en tiro de campo, 63.8 % en tiros libres y atrapó 41 rebotes para 1.4 %.

*

SQUEEZE PLAY: Para recordar a José Jaquez (El Serraniche), un Ajitití con tantos Luis…Luis Abinader es Corona, es Presidente, es Number One, en Quisqueya, su gobierno sirve de Modelo, dejando Stella en la República La Tuya, la mía y la de nosotros…De tanto ligar estoy borracho…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Blanco no solo blanqueó en carreras, sino también en hit…Estamos locos por empeñar el triunfo de los niños en la Serie del Caribe Kids…Insinuando que son viejos o que están pasados…Elías Domínguez nos informa que el sábado es la rueda de prensa del softbol de Greenville, Carolina del Sur…Este miércoles Cibao FC recibe a Pantoja…Están parejitos…En la primera jornada se anotaron 13 goles…En la segunda 11 goles…San Cristóbal es el único club que no anotó en las dos primeras jornadas…Los goles del Cibao FC son de manufacturas colombiana…Dos del debutante Rivaldo Correa y uno de Juan David Díaz…El cuarto gol del club naranja fue un balón que llevó al fondo de la red, Ernesto “Che” Trinidad, pero el árbitro apreció que tocó un contrario y se anotó gol a puerta…Zoilo Almonte está con Monterrey en México y la sacó en un juego de pretemporada…Yairo Muñoz está luciendo bien con Tecos…Héctor Sánchez le dio jonrón a Richard Rodríguez…En Bolivia, Carlos Ventura anotó en los minutos 12 y 23, pero Oriente perdió 4-2 de Bolívar…Cuatro goles en la segunda mitad, al 47, 64, 86 y 95…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, despapar en equitación, es llevar el caballo la cabeza muy levantada…Por hoy, out 27.