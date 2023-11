Tuto Tavarez

El cronista deportivo e historiador Rafael Baldayac escribió un libro titulado: Águilas Cibaeñas y sus grandes triunfos.

*

Baldayac tendrá que escribir una nueva versión, ya que debe agregar el triunfo obtenido por las Águilas en la serie Titanes del Caribe.

*

En ese libro de Baldayac, hay un triunfo internacional que no se está reseñando, quizás por los lejanos y el paso del tiempo.

*

Además de los campeones de las Series del Caribe, que las Águilas han ganado en 6 ocasiones, la última en 2021 con Félix Fermín, hay otros logros internacionales.

*

En 2015 ganaron la serie de las Américas, disputada en el Marlins Stadium de Miami, donde participaron Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas por RD y dos equipos de Venezuela.

*

El fin de semana, las Águilas barrieron invictos a los Tigres en el Citi Field, para ganar la serie Titanes del Caribe.

*

Pero, hagamos un TBT, aunque no sea jueves y nos vamos a febrero de 1965, no estaba vigente la Serie del Caribe.

*

Se hizo en Venezuela la Serie Interamericana entre los campeones y subcampeones de ambos países.

*

Por la tierra de Duarte, Leones del Escogido y Águilas Cibaeñas y por la de Bolívar, Tiburones de la Guaira y Leones de Caracas.

*

Las Águilas Cibaeñas, como hicieron en New York con Tony Peña a la cabeza, ganaron invictos el evento en Venezuela.

*

Es decir, que ponga otro triunfo internacional para las Águilas, que saben ganar aquí como allende los mares.

*

Vamos a esperar la segunda edición del libro de Baldayac, pero hay que comprarlo para que no se vaya a pique.

*

SQUEEZE PLAY: El "Shirako" es esperma de pescado en la gastronomía japonesa…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…José Offerman aprendió que, "Uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice"…Escuchando a Offerman recordé la fábula de la Zorra y las Uvas…La Zorra tenía hambre y quería comer uvas…Intentó tomar un racimo pero no lo alcanzó…Entonces, se autoengañó diciendo: "Están verdes y agrias"…Aconsejaba Feriandro de Corinto: "Oculta tus desgracias y limitaciones para no regocijar a tus enemigos"…Una pregunta, ¿Si los partidos no les importaban, por qué Offerman solicitó revisar la jugada, impidiendo que los lanzadores tiraran un no hitter?…Nadie con hambre desprecia un plato de comida hoy, porque mañana está invitado a un banquete…La Melaza, José Reyes no ha tirado una con las Águilas y le salió su medalla de la serie Titanes del Caribe…Reyes era home club en Citi Field…Será verdad que el Tiguerito no pudo viajar y Bernardo López era que estaba dentro del traje…Hay que dar un seminario de "joseo" en Santiago…Fellito Ortiz una semana en New York y nadie le hizo un reconocimiento…Solo le dijeron Lindo y no fue Mendy López…En la Liga Invernal de México participan 10 equipos…Los Cañeros de los Mochis, que dirige Félix Fermín están en la tercera posición con 13-11…Fermín solo está por debajo de Algodoneros con 16-8 y Mayos de Navojoa con 13-10….El Proto, Rainel Rosario es líder en carrera impulsadas con 23, promedia una por juego…Pete O'Brien es uno de 4 jugadores con 7 jonrones…Los otros son, Félix Pérez, Max Murphy y Henry Gatewood…No vi en las fotos del voleibol intermunicipal a ninguna de las Reinas de Tamboril…Voy a indagar si no las invitaron, si no están aquí o qué pasó…Mañana le digo…Me contaba "Mi Bola de Cristal Empañada", que, el animal más grande que habita el planeta Tierra es la Ballena Azul…Por hoy, out 27.