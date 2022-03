Por Tuto Tavárez

Siempre he sido partidario de que los atletas deben ser la materia prima de un evento deportivo.

Cuando me refiero a atletas, incluyo a los pasados y actuales, unos porque escribieron la historia y otros porque están escribiendo y ampliando.

Aunque no tuve la oportunidad de verlo, me emocionó mucho saber que el viernes se le hizo un reconocimiento a Bombo Abreu, en la apertura del Baloncesto Superior.

A Bombo, el máximo anotador de puntos en el basket mayor, dedicamos recientemente una columna.

El domingo, también se reconoció otros ícono del baloncesto, nativo de Puerto Plata, pero que dejó grandes emociones en las canchas del país y fue inmenso en Santiago.

Mural Marlon Martínez

Se trata del gran Marlon Martínez, quien fue pieza clave para que el club Sameji levantara varias coronas de campeones.

Además de un gran jugador, Marlon es un caballero, sencillo, amable y una buena persona.

Defendiendo los colores samejianos, Marlon jugó 156 partidos en series regulares, encestando 2,540 puntos y promedio de 16.28 %.

Es segundo en rebotes de por vida, solo por detrás de Tony Marte, para eso Marlon atrapó 1,362 balones para 8.72 %, otorgó 262 asistencias para 1.68 %, bloqueó 310 lances, tiró para 52 % en tiros de campo y 66 % desde la línea de tiros libres.

El Alcalde Abel Martínez lo inmortalizó en Santiago, pintando un bello mural con la figura de Marlon Martínez.

Una vez, hice la historia del exatleta mexicano y dirigente del Comité Olímpico, Felipe Muños a quien apodan “El Tibio”.

Cuando terminé de explicar por qué a Muñoz le dicen “El Tibio”, Marlon casi se mea de las risas y siempre que me vez lo recuerda.

SQUEEZE PLAY: Cuatro centímetros al año se aleja la Luna de la Tierra…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…Lamentamos el fallecimiento de José Heredia Corporán…Lázaro García, quien es una enciclopedia me dio un dato que desconocía, Heredia anotó los dos primeros puntos en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto…Lázaro y Martín Lajara son dos portentos de las estadísticas…Miguel López escribió el libro “Un Soldado del Softbol”…Eso fue en 1998, es decir, 24 años, por lo que es rico en softbol de hace varias décadas…Tengo varios ejemplares que puedo regalarlos cortesía de Miguel…Elevamos preses al Todopoderoso por la salud del querido colega y comunicador Darío Fernández…Algunos jugadores se reportaron a la Liga de México en medio del paro…Pero ahora deben estar empacando para irse a Estados Unidos…Entre ellos, César Valdez que ya estaba con los Leones de Yucatán…Los Pérez, Cheo y Elías extenderán sus manos amigas para el “Playcito” del Congo…Con Cheo, Elías y Quilvio Hernández vamos en coche…Don Juan Marichal no solo es historia, qué bien cuenta las historias…Tiene gracias para contar anécdotas…Lo más lejos que tenía Pantoja, era que el novato Ángel Montes de Oca sería su verdugo en el Clásico que le ganó Cibao FC…El sábado también debutó el bisoño Lucas Bretón…decenas de estudiantes del Instituto Iberia fueron a ver el debut de Bretón y cuando fue anunciado, la algarabía fue grande…Carlos Heredia ¡Qué juegazo!…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, en 1930 en España, Ana “Nita” Carmona se vistió de hombre para poder jugar al fútbol…Por hoy, out 27.