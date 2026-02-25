Pesar en NY y NJ por el fallecimiento del periodista Tony Balbuena en Bonao, RD

Por Ramón Mercedes

NUEVA JERSEY.- El reconocido periodista dominicano en la ciudad de Paterson, NJ, Tony Balbuena, falleció este martes en la República Dominicana mientras recibía tratamiento de diálisis, lo que ha causado pesar y lamentaciones en diversos sectores quisqueyanos en ambos lugares.

Su deceso ocurrió en su natal Bonao, donde permanecía ingresado desde hacía varios días.

La partida de Balbuena enluta profundamente a la clase comunicacional, comunitaria, política y sindical, entre otros sectores, radicados en la Gran Manzana y en este estado, pues, durante años, valoraron su entrega, profesionalismo y compromiso con la verdad informativa al servicio de esos sectores.

Su legado en el periodismo permanecerá como un ejemplo de dedicación y vocación de servicio, sostienen varios comunicadores. Familiares, colegas y amigos lamentan esta irreparable pérdida.

Entre los que lamentan profundamente su partida en NY figuran los periodistas Manuel Ruiz, el autor de esta crónica, Rafael Díaz, Aquiles Rojas, Darío Abreu, Román Polanco, William Jiménez e Ibelca Viviana, secretaria general del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).

Asimismo, Roberto Rojas, presidente de la Fundación Solución Nacional (SOLN) y la base de transporte Kennedy; Radhamés Rodríguez, presidente de la Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA).

En Nueva Jersey figuran los concejales Alex Méndez, por el “Tercer Barrio”, y Luis Vélez, por el Quinto Barrio; el comunicador Julián Quezada, el líder comunitario Gaspar Abreu, y Rafael González, director del periódico digital La Cosa.