Persisten fallas en servicios de Altice por incidencia técnica

La empresa de telecomunicaciones Altice Dominicana informó que varios de sus servicios continúan afectados por una “incidencia técnica”, situación que ha provocado inconvenientes a miles de clientes en diferentes puntos del país. La compañía aseguró que mantiene a sus equipos técnicos trabajando de manera ininterrumpida para identificar el origen del problema y restablecer el servicio lo antes posible.

Aunque en su comunicado más reciente la empresa no especificó cuáles servicios permanecen impactados, durante la tarde había informado que las dificultades afectaban los paqueticos de internet y las recargas móviles, mientras numerosos usuarios también reportaron problemas de conectividad y acceso a internet a través de las redes sociales.

Altice reconoció que la interrupción parcial de sus servicios podría generar inconvenientes en la comunicación de sus clientes y ofreció disculpas por los inconvenientes ocasionados. Asimismo, indicó que continuará informando oportunamente sobre la evolución de la situación conforme disponga de nuevas actualizaciones.

Desde las primeras horas del miércoles, clientes de la compañía manifestaron en plataformas digitales dificultades para utilizar los servicios de voz, datos e internet, lo que generó múltiples quejas y solicitudes de información sobre el origen de la avería y el tiempo estimado para su solución.

Hasta el momento, Altice Dominicana no ha informado las causas específicas de la incidencia técnica ni ha establecido una fecha para el restablecimiento total de los servicios, limitándose a reiterar que trabaja para normalizar las operaciones en el menor tiempo posible y reducir el impacto sobre sus usuarios.