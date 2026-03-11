Periodista dominicana dará cobertura especial a investidura presidencial en Chile

Bartolo García

Santiago de Chile.– La periodista dominicana Sagrario Gómez realizará la cobertura especial del histórico cambio de mando presidencial en Chile, donde asumirá el presidente electo José Antonio Kast.

La comunicadora cubrirá los actos oficiales de la investidura presidencial para su programa televisivo Contrapropuesta, que se transmite por el canal Teleuniverso.

Gómez conduce y produce este espacio televisivo desde hace nueve años, con un enfoque centrado en el análisis de la política nacional e internacional, transmitido cada sábado a las 7:00 de la mañana.

Esta será la tercera ocasión en la que la periodista realiza una cobertura especial de un traspaso de mando presidencial, consolidando su trayectoria en la cobertura de eventos políticos de alto nivel.

Anteriormente, la comunicadora cubrió la toma de posesión del expresidente dominicano Danilo Medina y la investidura del actual mandatario uruguayo Yamandú Orsi.

Sagrario Gómez realizará transmisión para su programa televisivo Contrapropuesta

“Es un verdadero reto lo que asumimos en cada proceso, pero es nuestro compromiso con nuestra fiel teleaudiencia, que merece un programa veraz y actualizado”, expresó la periodista dominicana.

Con más de tres décadas de experiencia en el ejercicio del periodismo, Gómez también ha desarrollado una carrera en el área de la consultoría política, participando en diversas campañas electorales tanto en República Dominicana como en otros países.

La ceremonia oficial de transmisión de mando se realizará en el Congreso Nacional de Chile, donde el presidente electo recibirá la banda presidencial y la histórica Piocha de O’Higgins, símbolos tradicionales del poder ejecutivo chileno.

