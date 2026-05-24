Pedro Jiménez homenajea a cientos de madres con regalos y música en el Distrito Nacional

Bartolo García

Santo Domingo.– El periodista y dirigente político Pedro Jiménez encabezó este fin de semana un emotivo homenaje dedicado a cientos de madres de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, quienes disfrutaron de regalos, música y actividades especiales en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación familiar.

La actividad fue realizada en el Club La Agustina, comunidad donde creció Pedro Jiménez, reuniendo a decenas de mujeres que agradecieron el gesto y valoraron que se tomara en cuenta el sacrificio que diariamente realizan por el bienestar de sus hijos y familias.

Durante sus palabras, Jiménez expresó que las madres representan el verdadero sostén de los hogares y de toda la sociedad, asegurando que su amor y entrega son incomparables. “El cariño y el amor de mamá es genuino, es único e incomparable”, manifestó el también miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo.

Asimismo, destacó que las madres merecen ser reconocidas todos los días por el esfuerzo, las oraciones y el sacrificio que realizan desde el nacimiento de sus hijos. Indicó además que este tipo de iniciativas buscan llevar alegría y respaldo a mujeres ejemplares de las distintas comunidades del Distrito Nacional.

Las asistentes recibieron raciones alimenticias y participaron en rifas de electrodomésticos y artículos para el hogar, entre ellos neveras, lavadoras, televisores, abanicos, freidoras, ollas de presión y juegos de vajillas, además de disfrutar de un show artístico encabezado por la reconocida agrupación típica El Norte.

Pedro Jiménez recordó que desde el año 2008, a través del Movimiento Compromiso Social, desarrolla jornadas solidarias y actividades comunitarias durante fechas especiales como el Día de las Madres, Navidad, Día de Reyes e inicio del año escolar, reafirmando su compromiso social con las familias de escasos recursos.

El dirigente político sostuvo que los representantes comunitarios y políticos deben mantenerse cerca de la gente en todo momento y no únicamente durante los procesos electorales. “El político no puede solo aparecer cuando quiere votos, debe estar siempre para su gente”, expresó Jiménez al concluir la actividad. #eljacaguero