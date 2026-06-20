Para que no se repita

Por JUAN T H

El doctor Guido Gómez Mazara no debe repetir la puesta en circulación de ningún libro en uno de los salones de la Biblioteca Nacional. Muchos invitados debieron marcharse porque el salón resultó muy pequeño para la cantidad de invitados que se dieron cita desde las seis de la tarde del pasado miércoles. Además, la presencia del presidente Luís Abinader, por un problema de seguridad, impone demasiadas restricciones. ¡Que no se repita!

Ojalá que una gran cantidad de dirigentes, militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), puedan obtener la obra, leerla detenidamente con sentido autocrítico y reflexionar al respecto, para que no se repitan los errores cometidos en el pasado por el liderazgo del otrora poderoso Partido Revolucionario Dominicano (PRD), hoy convertido en un partido bisagra, sin ninguna posibilidad de recuperar estructura orgánica, ni su influencia en la sociedad dominicana.

A propósito del surgimiento reflexivo del doctor Gómez Mazara, hay que decir: ¡En horabuena!

El PRM está inmerso en una campaña electoral a destiempo que tomó fuerza tras el anuncio del presidente Luís Abinader, un poco apresurado, tal vez, de que no intentaría continuar en el poder más allá del tiempo reglamentario, introduciendo ante el Congreso una reforma Constitucional imponiendo el modelo estadounidense, de un periodo, la posibilidad de un segundo, y “nunca jamás”.

Esa postura temprana del presidente Abinader desató los demonios de las ambiciones, en unos casos legítimos, en otros no tanto.

La campaña electoral, en la que están inmersos los principales partidos del sistema, violando la ley electoral, trae sus riesgos, sobre todo en el partido de gobierno que es un desprendimiento del PRD. Decía el doctor José Francisco Peña Gómez que solo el PRD derrotaba al PRD. ¡Y así fue! El PRD se hizo un “Harakiri” que lo condujo a la muerte tras clavarse en el pecho su propia espada.

Durante su brillante exposición en presencia del presidente Abinader y de importantes dirigentes del PRM, Guido, que es “un pico de oro” en el uso de la palabra, exhortó a los líderes de la organización oficialista, a no cometer los errores del pasado que tanto le costaron, no solo al PRD, sino a la sociedad dominicana en términos de desarrollo político democrático.

Hace unos días, durante una conversación con el doctor Gómez Mazara, le advertía sobre mi preocupación por una nada descartable división en el PRM, como ocurrió en el PRD en varias ocasiones. Me dijo que no, que el PRM no se dividirá, que mantendrá la armonía, la unidad y el poder en el 28. ¡Lo escribí el pasado domingo!

Si el PRM se mantiene unido a pesar de las diferencias y de las aspiraciones, en el entendido de que solo uno o una será el candidato o candidata, aceptado por los demás, no tengo ninguna duda de que continuará al frente del Estado, (Leonel Fernández no es una amenaza real, ni el hijo tampoco, más atrasado y conservador que su progenitor. Gonzalo Castillo o Francisco Javier, tampoco)

¡La principal amenaza del PRM es el propio PRM! De ahí la importancia del libro de Guido Gómez Mazara: “¡Para que no se repita ¡”

Confío en que esta nueva generación de dirigentes del PRM, David Collado, Carolina Mejía, el propio Guido Gómez Mazara, Wellington Arnaud, Yayo Sanz Lovatón y Víctor D´ Aza, entre otros que puedan surgir, haya madura políticamente lo suficiente para evitar que no se repitan los errores del pasado que mantuvieron el PRD tantos años en la oposición. ¡Ojalá!