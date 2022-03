Sin Filtros ni Frenos en el teclado

Por Mario Martínez

Esa son las tres palabras que más enarbolan los políticos dominicanos para salir de apuros.

Salen de sus labios, pero sin un verdadero contenido.

‘’Tres palabras que representan, la mentira, el oportunismo y la irresponsabilidad de nuestros políticos.’’

Con esas herramientas los políticos dominicanos se han burlado de la República. Hoy más que nunca, vemos esas falacias en ejecución desde las altas esferas partidarias, más en el partido oficialista, que, por su historia, no debería ser.

En estos instantes, es lo que le conviene a la cúpula del gobierno y ya han orquestado un plan y lo han puesto en práctica: la continuidad del gobierno, pero en lo que le conviene al pueblo, eso ha quedado atrás. Vemos que muchas obras iniciadas por el gobierno pasado han sido continuadas, porque le conviene a ellos, no obstante, las obras que en verdad benefician al pueblo, han sido bloqueadas, como es el caso del nuevo y moderno Aeropuerto Internacional de Bávaro, una obra con un presupuesto que ronda en más de 500 millones de dólares y más de 22 mil empleos directos e indirectos, marcando con ella el crecimiento del turismo y la plusvalía de la propiedad a su alrededor; además, esa obra no ha sido de interés estatal, porque viene a eliminar muchas pobrezas y eso no está en la mente del político de circunstancias, ni en sus dinámicas.

Es mejor y más cómodo representar a los ricos que a los pobres.

¡Que indignación! Yo pensaba que obras como estas tenían que ser ejecutadas con regocijos; sin embargo, no ha sido así.

Lo que le digo a mis amigos del gobierno, es que en política y en la vida, todo tiene un costo. El bloqueo de esta obra va a salirle muy caro a ustedes. El cayo le está saliendo ya en el zapato y va a doler mucho.

Por otro lado, nuestro políticos ven las leyes de acuerdo a sus conveniencias, en el 2013 vimos la alta cúpula del partido de gobierno pedir a gritos convención con el voto universal directo y secreto, esa vez, era de su conveniencia y dinamismo, hoy ninguno se expresa en favor de esos derechos, y como se trata de coyunturas, cambian las reglas de juego, y usan sus dinámicas en favor de su circunstancias coyunturales en detrimentos de los derechos de la base partidaria, y en favor de su dinámicas y coyunturas personales.

Creemos en la figura presidencial del país, en la persona del Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la República Dominicana Lic. Luis Abinader Corona. Estamos seguro que en su momento se dirigirá a la nación y ordenará en nombre de la continuidad del Estado la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Bávaro. Eliminará la dinámica, la coyuntura y lo Circunstancial, ordenando que se respete la Constitución Dominicana y el derecho de los miembros de la base de su organización; por ende, que cada quien ocupe el puesto que gane en democracia y apoyo popular. Sanamente es lo que más conviene.

Eso elevará la figura del presidente y posicionará al partido de gobierno. Recordarle a los que abogan por delegados, que el PRM es un partido nuevo, por tal motivo, una división como la del viejo PRD, lo aniquilaría para siempre. No jueguen con candela.

Le sugiero que vuelvan a tomar los principios básicos del líder José Francisco Peña Gómez, para que puedan gobernar más de cuatro años. Eviten la sordera y la ceguera. Cuiden el ego del poder, que eso va dañando como los comejenes en la madera.

Mario Martínez

Frente Amplio – provincia la Altagracia.