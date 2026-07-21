Padre solicita ayuda urgente a Abinader para costear tratamiento de su hijo con enfermedad cardíaca

Bartolo García

Sabaneta, Santiago Rodríguez.– Junior Antonio Tapia Bejarán, mecánico industrial y padre del niño Noah José Tapia, de 8 años, hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que disponga de apoyo que permita garantizar el tratamiento médico de su hijo, quien permanece ingresado desde hace más de un mes en el Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullón, en Santiago, debido a una enfermedad cardíaca.

Tapia explicó que el seguro médico con el que contaba la familia agotó su cobertura, situación que les ha impedido continuar cubriendo los gastos de medicamentos y otros requerimientos del proceso de atención, calificando el momento que atraviesa como una situación desesperante para su hogar.

El padre manifestó que la enfermedad de su hijo ha afectado profundamente su estabilidad emocional y también su desempeño laboral, al asegurar que el desgaste físico y psicológico derivado de esta situación ha repercutido en su capacidad para trabajar y sostener económicamente a su familia.

Asimismo, pidió al mandatario y al ministro de Salud Pública, Víctor Elías Atallah, intervenir para facilitar el procedimiento quirúrgico que requiere el menor, con la esperanza de que pueda recuperar su salud y continuar con su desarrollo.

Entre lágrimas, Tapia expresó que no cuenta con otras alternativas para costear el tratamiento y también elevó una oración a Dios para que proteja la vida de su hijo, al tiempo que apeló a la solidaridad de las autoridades y de la ciudadanía.

Quienes deseen colaborar con la familia pueden hacerlo mediante la cuenta del Banco de Reservas No. 9600549250 o comunicarse al teléfono 829-560-0717, habilitados por el padre del menor para recibir apoyo económico destinado al tratamiento de Noah José Tapia.

con información de Marcelo Peralta