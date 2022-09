Otani y la parcialidad de la costa este de los EEUU

Claudio Rodríguez Otero

JAPON.-Jon Heyman, columnista del diario New York Post y comentarista de la cadena MLB Network, encendió esta semana el debate acerca del Jugador Más Valioso de la Liga Americana con varios de los comentarios más ridículos que hemos escuchado en mucho tiempo.

Otani cosechó su 13ra victoria del año el sábado ante Seattle

“La parcialidad no existe en la costa este. Si acaso, existe parcialidad en California. De cualquier forma, no existe una buena razón para que nadie que no sea Aaron Judge gane el premio al Jugador Más Valioso este año”, escribió en su cuenta de Twitter el viernes.

Al día siguiente agregó “Aaron Judge superará la obvia parcialidad de la costa oeste para ganar el JMV” y también “Los de la costa oeste no lo ven de esta manera, pero su clara y cuantificable parcialidad es la única explicación para que alguien vote en contra de Aaron Judge en el JMV”.

No tenemos ningún problema con su comentario acerca de la parcialidad, ya que eso es algo que todos tenemos, incluyéndonos. La imparcialidad absoluta es imposible de obtener, ya que todos estamos condicionados por el ambiente en el que vivimos y la manera en la que fuimos criados y educados.

A lo máximo que podemos aspirar, sobre todo a la hora de hacer periodismo, es a ser lo más imparciales posibles, pero todos estamos conscientes de que la imparcialidad absoluta está fuera de nuestro alcance. Es por eso que no criticamos su comentario al respecto.

Sin embargo, pretender que él sí es imparcial y que el resto del mundo no es una de las cosas más arrogantes que hemos escuchado, sobre todo cuando asegura que la parcialidad no existe en la costa este de los Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Nueva York.

Si hay un lugar en este planeta en el que los medios están claramente parcializados hacia una ciudad y sus equipos deportivos, es Nueva York. Después de todo, varias de las organizaciones de noticias más importantes del mundo tienen sus sedes ahí y sus franquicias suelen ser muy exitosas.

Casi todos los comentaristas de ESPN Deportes, por citar un ejemplo, son claramente fanáticos de los Yanquis de Nueva York y se deshacen en elogios hacia las máximas estrellas de ese conjunto cada vez que hacen algo importante.

ESPN Deportes siempre ha sido parcial hacia los Yanquis de Nueva York

No los culpamos por ello. Es lógico que eso suceda, ya que su trabajo es reportar y resaltar el trabajo de los equipos de su ciudad. Después de todo, la mayoría de los neoyorquinos piensan que su ciudad es el centro del universo, así como los chinos y los italianos piensan que sus países también son el centro del universo.

Lo mismo ocurre con los que consideran a Cristiano Ronaldo, Leonel Messi, Diego Maradona o Pelé como los mejores jugadores de fútbol de la historia. Todos están parcializados de alguna u otra forma hacia el jugador que apoyan.

El problema está en asegurar que uno es el que tiene la razón y que todos los demás están equivocados y además acusar a los que están en desacuerdo con uno de todos los errores que uno mismo está cometiendo.

La clave está en saber respaldar la parcialidad propia con argumentos válidos, que no necesariamente tienen que ser mejores que los argumentos de la persona con la que estamos debatiendo, pero sí tienen que ser, como mínimo, válidos.

Por lo tanto, cuando Heyman asegura que la única explicación que existe para no votar por Judge para el JMV es que existe una parcialidad por Otani, no sólo está dejando claro que no posee argumentos válidos para respaldar su posición sino que además está acusando a los demás de su propio error: la parcialidad.

En otras palabras, está asumiendo la misma posición de aquellos republicanos que todavía apoyan a Trump, que insisten que su persecución se debe a un odio político y no al hecho de que existen pruebas concretas de que ha violado varias leyes vigentes en los Estados Unidos.

Resulta obvio que Heyman está ignorando, a propósito, el hecho de que los que favorecen a Otani en la carrera por el premio han respaldado su posición una y otra vez con todo tipo de estadísticas y logros históricos y que ninguno de ellos ha demeritado para nada los logros de Judge esta temporada.

Desde nuestro punto de vista, Otani merece ganar el premio por una razón muy sencilla, que fue la misma que utilizamos para respaldar su candidatura el año pasado. Todo lo que está haciendo el japonés este año no tiene precedentes, mientras que lo que ha hecho el estadounidense sí.

Otani hace historia cada vez que salta al terreno

Cada vez que Otani salta al terreno hace historia. Este año, por ejemplo, se convirtió en el primer jugador desde Babe Ruth en 1918 en ganar 10 juegos como abridor y conectar 10 jonrones como bateador en una misma temporada.

No obstante, el nipón fue más allá de eso al convertirse en el único pelotero en la historia de la MLB en sumar al menos 10 triunfos y 30 cuadrangulares en una misma campaña y hasta podría extender esos límites a 15 y 40 este mismo año con un poco de suerte.

Por si eso fuera poco, en este momento es tercero en la Liga Americana en porcentaje de slugging (.536) y OPS (.892), cuarto en vuelacercas (34) y sexto en empujadas (89) y además es tercero en ponches (196) y quinto en efectividad (2.43) y victorias (13).

Adicionalmente, lidera a su equipo tanto en turnos al bate como en entradas lanzadas y está a sólo 14 episodios de calificar al título de efectividad de su circuito. Si lo logra, se convertirá en el primer jugador en la historia de la Gran Carpa en calificar para los títulos de bateo y efectividad en una misma campaña.

¿Qué más valioso se puede ser? El japonés está claramente realizando el trabajo de 2 peloteros distintos -2 peloteros élite, además- y está ocupando un solo puesto en el roster y cobrando un solo salario, que por cierto es mucho menor al de Judge.

Sólo en términos económicos Otani lleva las de ganar, porque no existe otro pelotero en el planeta que esté arrojando mejores resultados que él en base al salario que gana.

¿Qué ha hecho Judge hasta ahora? Ha tenido una temporada fantástica sin duda. Ya tiene 59 jonrones y le quedan 16 juegos para tratar de llegar a 62 e implantar una nueva marca para la Liga Americana. Eso es importante y es un argumento válido para respaldar su candidatura.

También tiene 127 carreras empujadas y un promedio de .316, lo que lo coloca en puestos de triple corona, otro logro enorme que elevaría mucho sus posibilidades de quedarse con el galardón.

El argumento más válido de la candidatura de Judge es su WAR

Como ya lo explicamos en una columna anterior, el argumento que nos parece más válido para votar por Judge es el WAR, donde supera a Otani 9.2 vs 8.7. Como esa estadística toma en cuenta el aporte total de cada pelotero (ofensiva, defensiva y pitcheo) y en ella supera a Otani, nos parece lógico que voten por él.

Sin embargo, ¿qué ocurriría si la temporada terminase hoy? Judge ganaría la triple corona, pero no establecería un nuevo récord de jonrones para la Liga Americana y eso le quitaría algunos puntos a su candidatura, que seguiría siendo muy fuerte pero quizás no mejor que la de Otani.

Ahora, si Judge establece un nuevo récord de jonrones para su circuito y además gana la triple corona, su candidatura cobraría mucho más fuerza. Eso no le garantizaría el JMV, ya que en el pasado se le ha negado el premio a peloteros que han ganado la triple corona, pero sus posibilidades de éxito aumentarían considerablemente.

Este es el tipo de debate que tiene sentido, aquel en el que se comparan los logros de ambos peloteros y se discuten cuáles son más valiosos, pero eso de acusar a los que favorecen a Otani de estar parcializados por él y no tener argumentos válidos para respaldar su candidatura es una locura.

De hecho, si alguien está siendo beneficiado por la parcialidad es Judge, porque si estuviese haciendo lo que está haciendo con los Vigilantes de Texas, por citar un ejemplo, la pasión de sus defensores no sería la misma.

Pongámoslo de otra manera. Imagínense que Otani, con todos los números que tiene en este momento, juega para los Yanquis y es compañero de equipo de Judge. ¿Quién es el JMV ahora?