Osmar Benítez había advertido sobre riesgos fitosanitarios para las exportaciones de mango

Bartolo García

Baní, Peravia.– El presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, había advertido durante la más reciente Feria del Mango sobre la necesidad de mantener una estricta disciplina fitosanitaria y garantizar la trazabilidad de las exportaciones, una alerta que cobra relevancia tras la suspensión impuesta por Estados Unidos a los envíos de esta fruta dominicana.

Benítez, quien también fue ministro de Agricultura, hizo el señalamiento durante una conferencia ofrecida en el evento celebrado en Baní, donde fue reconocido por su trayectoria. En su intervención, realizada en presencia del director nacional de Sanidad e Inocuidad de los Alimentos, insistió en que la sanidad vegetal constituye un requisito indispensable para competir en los mercados internacionales.

El dirigente agroempresarial recordó que durante su gestión al frente del Ministerio de Agricultura fueron emitidas dos normas legales orientadas a fortalecer la inocuidad del mango y proteger este renglón como un interés nacional, aunque lamentó que con el tiempo se haya reducido el nivel de atención sobre esos controles.

Asimismo, expresó que una cosa es plantear soluciones desde fuera de la administración pública y otra muy distinta ejecutarlas cuando se está en funciones, especialmente cuando existen limitaciones de recursos económicos para sostener los programas de vigilancia y control fitosanitario.

Benítez subrayó que la sanidad vegetal y la inocuidad continúan siendo los principales desafíos para garantizar el acceso de los productos agrícolas dominicanos a los mercados internacionales, ya que el cumplimiento de los estándares exigidos por los compradores es determinante para mantener la competitividad del sector exportador.

Sus declaraciones, registradas en un video conservado por productores de mango, han vuelto a tomar fuerza luego de que la suspensión de exportaciones hacia Estados Unidos provocara pérdidas millonarias para el sector, reavivando el debate sobre la importancia de reforzar los controles fitosanitarios y la supervisión de la cadena de producción y exportación.