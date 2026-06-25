Orden de Malta reafirma en República Dominicana su compromiso con la asistencia humanitaria

Bartolo García

La Embajada de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta ante la República Dominicana conmemoró este miércoles la festividad de San Juan Bautista, patrono de la Orden, con una solemne eucaristía celebrada en la Capilla Conventual Regina Angelorum, en la Ciudad Colonial, seguida de una recepción en el claustro del Museo de la Catedral de Santo Domingo.

Chiara Ieromazzo y Javier A. Rodríguez Zelnick

La ceremonia religiosa fue presidida por el Nuncio Apostólico de Su Santidad en la República Dominicana, monseñor Piergiorgio Bertoldi, acompañado por sacerdotes vinculados a la labor pastoral de la Orden de Malta. La celebración reunió a autoridades civiles, diplomáticas y eclesiásticas, además de miembros y voluntarios de la organización.

Fabiola Herrera de Valdez, Enrique Valdez , María Gracia Valdez

Durante el acto protocolar, el embajador de la Orden de Malta en el país, Enrique Antonio Valdez Aguiar, resaltó la trayectoria de una institución con casi mil años de historia, fundada en Jerusalén, que actualmente desarrolla programas de asistencia médica, social y humanitaria en más de 120 países alrededor del mundo.

Pedro Rodríguez, Alexia Feris de Rodríguez y Rony Joubert

El diplomático recordó que la misión de la Orden permanece fiel a su lema “Defender la fe y servir a los pobres y a los enfermos”, destacando que su condición de sujeto soberano del derecho internacional, junto con su presencia diplomática en más de un centenar de Estados y su estatus de observador permanente ante las Naciones Unidas, le permite desarrollar una labor humanitaria independiente, neutral e imparcial.

Pedro Ureña y Ana María Neme de Ureña

En referencia a la República Dominicana, Valdez Aguiar destacó los programas que la institución ejecuta a través de centros de atención primaria, iniciativas de salud comunitaria, asistencia social y apoyo a poblaciones vulnerables, reafirmando el compromiso de ampliar estas acciones para beneficiar a quienes más lo necesitan.

Rosanna Rivera, Ingrid Paiewonsky Vda. Feris y Patricia Álvarez

Sonia de Brouwer, Teresa de Rodríguez, Fabiola de Valdez, Haydée de Rainieri, Fiordaliza de Valdez y Wendy De Mar

La actividad contó con la asistencia de representantes del Gobierno dominicano, miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, organismos internacionales, autoridades eclesiásticas e invitados de diversos sectores de la sociedad, quienes acompañaron la conmemoración de una de las fechas más importantes para la Orden de Malta.

Sonia Villanueva y Marisol Rodríguez Copello

Theresa Sullivan y Juan Manuel Martin de Oliva

Velkys de Castaños y Julio César Castaños Guzmán

Fundada alrededor del año 1048 en Jerusalén, la Orden de Malta mantiene una amplia labor humanitaria con el apoyo de 13,500 miembros, más de 100,000 voluntarios y unos 52,000 profesionales de la salud. Su trabajo incluye hospitales, centros médicos, programas sociales y operaciones de ayuda en zonas afectadas por conflictos y desastres naturales, consolidándose como una de las organizaciones humanitarias más antiguas y reconocidas del mundo.