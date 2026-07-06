Ola de calor y fuertes tormentas dejan 25 fallecidos y miles de apagones en Nueva Jersey

Las altas temperaturas y el paso de tormentas provocaron pérdidas humanas, interrupciones eléctricas y daños en la infraestructura de Nueva Jersey y Nueva York durante el fin de semana

Las autoridades de Nueva Jersey informaron que la intensa ola de calor registrada durante el fin de semana dejó 25 personas fallecidas, la mayoría de ellas en el centro y norte del estado. De acuerdo con los reportes oficiales, varias de las víctimas no contaban con aire acondicionado en sus viviendas, mientras que otras fueron encontradas sin vida en la vía pública o dentro de vehículos estacionados.

Las elevadas temperaturas también afectaron a Nueva York, Filadelfia y Connecticut, donde los termómetros superaron los 100 grados Fahrenheit, generando condiciones de riesgo para la población y aumentando significativamente la demanda de energía eléctrica por el uso continuo de sistemas de climatización.

Al mismo tiempo, fuertes tormentas acompañadas de intensos vientos provocaron la caída de árboles y múltiples interrupciones del servicio eléctrico en Nueva Jersey y Nueva York. Las autoridades advirtieron que las condiciones meteorológicas inestables continuarían afectando el área triestatal durante el inicio de la semana.

La empresa eléctrica JCP&L informó que más de 210,000 clientes resultaron afectados por los apagones en Nueva Jersey, de los cuales aproximadamente 150,000 permanecieron hasta dos días sin servicio eléctrico debido a los daños ocasionados por las tormentas.

En Nueva York, la compañía Con Edison reportó que cerca de 9,800 clientes perdieron el suministro eléctrico en sectores como Howard Beach y Richmond Hill, mientras que los apagones afectaron a más de 60,000 usuarios en El Bronx y Queens. La empresa redujo el voltaje en un 8 % para aliviar la sobrecarga provocada por el elevado consumo energético.

Por su parte, el Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York informó que los fuertes vientos derribaron al menos 521 árboles en los cinco distritos de la ciudad. Las autoridades mantienen el llamado a la población a tomar precauciones ante las altas temperaturas y las condiciones climáticas adversas, mientras continúan las labores de recuperación y restablecimiento de los servicios afectados.

Con información de Ramón Mercedes