Obligatorio tener encima residencia o ciudadanía USA; no tenerla conlleva multas o prisión

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Aunque anteriormente no era común ver multas por no hacerlo, la administración Trump ha intensificado los esfuerzos por hacer cumplir la ley de inmigración de manera más estricta.

«Todo extranjero, de 18 años de edad o más, deberá en todo momento llevar consigo y tener en su posesión personal cualquier certificado de registro de extranjero que se le haya emitido», señala la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Esta ley establece una multa máxima de 100 dólares, pero en algunas ocasiones, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agencia a la que pertenece el ICE, aplica los estatutos generales de sentencia federal para permitir una pena monetaria más alta.

En abril, el DHS anunció sanciones contra las personas que no porten su residencia o ciudadanía y pueden ser castigados con hasta $5,000 dólares o seis meses de prisión.

Por otro lado, por no llevar los documentos, puede ser castigado con una multa de hasta $5,000 o hasta 30 días de prisión.

Además, no notificar al gobierno dentro de los 10 días siguientes a un cambio de domicilio, puede ser castigado con una multa de hasta 200 dólares o 30 días de prisión.