Durante un emotivo acto celebrado el pasado fin de semana en esta ciudad, tomó posesión la nueva Comisionada de Cultura en los Estados Unidos, Lourdes Batista, quien sustituye a Carlos Sánchez.

Al entregar, Sánchez un educador, director de teatro, actor, diseñador gráfico, artista visual, poeta, cineasta, escritor, compositor y gestor cultural, con 11 años en la posición, basó su discurso en tres ejes fundamentales: La creatividad, gerencia y pasión.

Sostuvo que la creatividad permite ir creando ideas nuevas en el proyecto de gestión cultural, haciendo cosas nuevas, creando e inventando otras, acciones que garantizan una buena gestión cultural.

Durante su alocución, Sánchez aseguró que la gerencia es vital para tener una correcta administración, a eso se une la pasión, “porque nada en la vida puede ser trascendental sino se le imprime el sello de la pasión, de esa vehemencia por hacer las cosas, de ese sueño que quema por dentro, porque hasta en el amor, sino hay pasión no estás completo”, precisó el fundador en NY del “Foro Cultural”, institución dedicada a la difusión del arte y la cultura en la Gran Manzana.

Por su parte, Batista expresó que “la cultura no es nada nuevo para ella, a pesar de la pasión que hablara el Comisionado saliente, hay algo que a mí me identifica, es la palabra intensidad, muchas personas me catalogan como intensa”.

“Quiero compartir con ustedes la alegría de saber que vengo a ocupar mis funciones por designación directa del presidente Luis Abinader y juramentada por la Ministra de Cultura, Carmen Heredia.

Continuaremos fortaleciendo, enriqueciendo y expandiendo nuestra cultura dominicana a través de actividades sobresalientes, como exposiciones de pintura, escultura y el carnaval” dijo.

“Apoyaremos a nuestros artesanos con quienes hemos conversados de manera optimista y ellos van a tener un espacio; realizaremos trabajos artísticos y culturales con artistas y escritores de nuestra comunidad, además, llevaremos el arte popular a la comunidad, por lo tanto el boomerang lanzado con precisión regresa a su origen, que es la comunidad, llevaremos el arte y educación a nuestra gente y nadie será excluido del radio de nuestra cultura” aseguró la nueva incumbente.

Al encuentro asistieron algunos representantes de la comunidad, pero ningún dirigente de la seccional del Partido Revolucionario Moderno (PRM), debido a disputas existentes entre Batista y la dirección del partido, como ha publicado la prensa.

El evento se llevó a cabo en la sala de teatro “Rafael Villalona”, ubicada en la sede del Comisionado, ubicado en el 541 W de la calle 145 en el Alto Manhattan.

Por Ramón Mercedes