Niña de 15 años pare trillizos en medio de la pandemia

Una adolescente de 15 años acudió el pasado jueves a la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia luego de sentir leves dolores, pero horas después dio a luz a las tres criaturas, siendo el primer parto de trillizos que se registra en medio de la pandemia del Coronavirus.

A pesar de que sintió angustia por ser madre primeriza, con un embarazo múltiple y traer a sus hijos en medio de la incertidumbre colectiva por el COVID-19, la joven agradeció a Dios y al equipo médico que la asistió, tanto a ella como a sus bebés.

“Cuando estaba en medio de la cirugía, se me cortaba la respiración por los nervios y pensaba que me iba a morir pero todo salió bien gracias a Dios” narró la joven madre, cuyo nombre no fue revelando por ser menor de edad.

Los trillizos llevan por nombre Fabian, Fabio y Mario y nacieron de 28 semanas de gestación en un parto por cesárea sin complicaciones según informaron los doctores Mario Rafael Estrada y Landy Tapia, especialistas en ginecología y obstetricia, quienes asistieron la cirugía junto a un equipo médico integrado por pediatras y otros profesionales de salud, “para garantizar a cada bebé la mejor atención durante su nacimiento”.

La información fue dada a conocer por el Seguro Nacional de Salud en su página web donde indica que dos de los bebés pesaron tres libras, mientras que otro nació con un peso de dos libras y tres cuarto. Los tres permanecen en perfecto estado de salud, en la Unidad de Cuidados Neonatales de la maternidad.

La joven reside en el Distrito Nacional, junto al padre de sus hijos quien labora en una fábrica de textiles. La joven madre califica el nacimiento de sus tres pequeños como “una promesa de Dios de que todo saldrá bien”.