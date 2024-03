“Ni siquiera había chocolate”: un evento inmersivo de ‘Willy Wonka’ indigna a familias

El pasado fin de semana, la Policía acudió a una bodega en Glasgow, Escocia, después de que varias familias se quejaran de haber pagado cientos de libras para asistir a un evento inmersivo llamado ‘Willy’s Chocolate Experience’, inspirado en la película de Warner Bros ‘Wonka’. Según informa The Guardian, al llegar al lugar, se encontraron con una decoración pobre y decepcionante.

El organizador del evento, House of Illuminati, había prometido una experiencia inolvidable por una entrada de hasta 35 libras (44 dólares). La publicidad del evento prometía setas gigantes, bastones de caramelo, fuentes de chocolate y efectos visuales y sonoros, todo narrado por Oompa-Loompas bailarines, personajes de la fábrica de chocolate de Willy Wonka.

Sin embargo, las familias se encontraron con una bodega escasamente decorada, con pocos accesorios de plástico, un pequeño castillo inflable y algunos telones de fondo pegados a las paredes. Ante la indignación de los padres y la decepción de los niños, los organizadores suspendieron el evento solo unas horas después de su apertura, incluso después de que algunas personas llamaran a la Policía exigiendo la devolución de su dinero.

Uno de los padres, Stuart Sinclair, describió el trabajo de decoración como “muy pobre” y comentó que apenas se necesitaban cinco minutos para recorrerlo, además de señalar la ausencia de chocolate. Aunque a sus hijos mayores les pareció gracioso, su hija menor, que se había disfrazado de Willy Wonka, se sintió realmente decepcionada.

Por su parte, House of Illuminati emitió un comunicado pidiendo disculpas por el “día estresante y frustrante” y aseguró que reembolsarían todas las entradas en los próximos 10 días. Alegaron que fueron defraudados en muchos aspectos de la organización del evento en el último momento, a pesar de haber hecho todo lo posible por seguir adelante.

A continuación, algunas publicaciones de Twitter:

Favorite detail of the Willy Wonka event in Glasgow…

"each attendee got a couple of jelly beans."



I think we can all agree that getting 2 jelly beans is somehow worse than getting 0 jelly beans.



Photos from the @nytimes story pic.twitter.com/4UK2xlNkHo — michael tanzillo (@michaeltanzillo) February 29, 2024

Willy Wonka's chocolate factory faithfully brought to life, Glasgow, 2024 pic.twitter.com/GiQnXSxALM — MoMS The Museum of Modern Society 🌐 (@MomsSociety) March 1, 2024

The Willy Wonka Experience is the most embarrassing thing to happen to Glasgow since Indiana Jones: Dial of Destiny pic.twitter.com/G4m7kvob1X — Jim Maxwell (@1jcmaxwell) March 1, 2024