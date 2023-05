New Horizons presenta una oferta de verano para todas las edades e intereses

What’s your Reaction? 1 0 0 0 0 0

Santo Domingo, Rep. Dominicana. – Una amplia oferta de campamentos de verano se encuentra en la cartelera que ofrecen el Colegio New Horizons y New Horizons Academy, para los amantes de los deportes, las aventuras, para los más pequeños o los que desean reforzar sus habilidades en inglés y el debate.

En las instalaciones de Santo Domingo y Santiago se ofrecerán campamentos deportivos de volleyball, basketball, fútbol, gimnasia, ajedrez y bádminton, con entrenadores de alto nivel, con experiencia en deporte superior y de selección nacional desde el lunes 19 de junio hasta el viernes 21 julio, 2023, en instalaciones techadas, con piso de tabloncillo y grama sintética, y seguridad permanente.

Para los amantes de la aventura o para los que buscan desarrollar nuevas habilidades en los niños y jóvenes la mejor oferta es New Horizons Outdoors, un campamento para niños de 7 a 14 años en las instalaciones de Rancho Don Rey, en Sabana de la Mar, donde la aventura, la creatividad y la naturaleza forman parte de las actividades de crecimiento personal, los deportes, manualidades, la interacción con animales y las excursiones turísticas. Del 12 al 30 de junio los campistas estarán acompañados por personal técnico altamente calificado, en un esquema de tres semanas, donde el transporte y todas las actividades están incluidas.

Los más pequeños pueden disfrutar del campamento más divertido y educativo de la ciudad: Play & Learn Summer Camp, con actividades sensoriales, deportes, expresión artística, juegos con agua, tecnología, estimulación musical, juegos inflables, psicomotricidad y mucho más; para niños de 1a 10 años, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. o de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en las instalaciones del Colegio Bilingüe New Horizons.

Y para trabajar y desarrollar habilidades comunicacionales, de debate, oratoria, discurso, investigación, y argumentación llega la octava edición del campamento de debate, abierto a estudiantes de todos los colegios e instituciones educativas del país. Este año, además de los entrenamientos regulares, se ofrecerá una sesión de ChatGPT aplicado a debate, y entrenamiento gratuito para profesores y coaches de instituciones que tengan al menos un estudiante inscrito. El campamento se realizará del 3 al 14 de julio en el campus Santo Domingo y del 19 al 22 de julio en el campus Santiago

Para más detalles y registro pueden acceder a las redes sociales de la academia @newhorizonsacademy, @newhorizonsacademysantiago o hacer contacto al 809-722-1120 y 849-875-8653.