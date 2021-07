Fue la primera tenista japonesa en ganar un grand sland

Hija de padre haitiano y madre japonesa, la tenista Naomi Osaka tuvo el privilegio de encender el pebetero olímpico, una de las mayores distinciones en la apertura de unos juegos olímpicos que se inauguraron este viernes en Japón.

Nació hace 23 años en Japón, aunque desde pequeña ha vivido en Estados Unidos donde alcanzó la élite del tenis mundial.

Son sus padres el haitiano Leonard François, quien conoció a la japonesa Tamaki Osaka mientras estudiaba en la universidad en Japón. Luego de casarse tuvieron a su hija Naomi y se mudaron a New York.

La tenista japonesa se convirtió en 2018 en la primera japonesa en ganar un Grand Sland, tras ganar el Abierto de Estados Unidos en 2018 luego de derrotar a la entonces campeona Selena Willians.

Osaka es una de las atletas más comercializables e influyentes del mundo gracias a sus resultados, su origen multiétnico.

En 2020 Forbes la nombró la atleta femenina con mayores ingresos anuales de todos los tiempos. Ese año también fue nombrada la octava atleta (hombre o mujer) con mayores ingresos por patrocinio. Time la incluyó en su lista anual de las cien personas más influyentes del mundo en 2019 y 2020.

En la cancha, Osaka es una jugadora de línea de fondo agresiva con un poderoso servicio que puede alcanzar los 200 kilómetros por hora (124 mph).

Actualmente mantiene una relación sentimental con el rapero estadunidense Cordae.

