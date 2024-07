Tuto Tavárez

Este 4 de julio Freddy Elmer Toribio estaría cumpliendo 89 años y la cita sería la avenida Imbert 134.

Nació como Francisco Antonio Toribio Rodríguez, pero inmortalizó el nombre de Freddy Elmer.

No sabemos de dónde salió el Freddy Elmer, pero recuerdo que el inolvidable Juan Isidro Castillo le decía “Carl Elmer”, al parecer comparándolo con algún manager.

Freddy y Fidel

El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano exaltó a Freddy Elmer en el ceremonial de 1987 como Propulsor.

Automáticamente, quedaba inmortalizado en el Salón de la Fama del Deporte de Santiago.

El Pabellón de la Fama resalta que Freddy Elmer fue seleccionado 13 veces como ‘manager del Año”, por parte de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago.

Que también fue premiado en dos ocasiones, como el mejor manager, por la crónica deportiva de Santo Domingo.

También recibió el premio “Hans Hieronimus”, que entrega la Unión Deportiva de Santiago.

Como manager de la Selección nacional de Béisbol, conquistó la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Panamá 1970, cuando Cuba era invencible.

Un año antes, 1969, conquistó el bronce en la Serie Mundial de Béisbol, solo por detrás de Cuba y Estados Unidos.

Freddy Elmer abría su casa desde temprano los 4 de julio y por allí pasaban jugadores y amigos, hasta las 12 de la medianoche, cuando ponía una canción que decía: “Si me quedo más aquí, voy a morirme”.

Con doña Janet, su compañera, tuvo 3 hijos, Freddy Elmer, Janet Leonor y Juan Francisco, que por una “Diosidencia” nació el 4 de julio, hace 49 años.

Jugando una serie en Cuba, eran tanto el magnetismo de Freddy Elmer, que el comandante Fidel Castro no se aguantó y bajó al dogout a saludarlo, como vemos en la foto, donde además figuran Néstor Ramírez y Jorgito Almas.

Freddy Elmer murió el 14 de abril de 1999 y quienes lo quisieron como un padre, caso, Monchita Checo, Eduardo Núñez y muchos más, creen que se murió porque no soportaría ver desaparecer el béisbol amateur, como hoy.

