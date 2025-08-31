Nada que celebrar. En declive el gremio de los periodistas. Las elecciones tuvieron una abstención de un 72.9 por ciento

Por Domi García Saleta

Mil 301 periodistas de un padrón de cuatro mil ochocientos votaron en los comicios de este viernes 29 de septiembre, bajo la dirección de una Comisión Nacional Electoral (CNE) claramente parcial, arbitraria y prepotente.

Con una abstención de un 72.9 por ciento, la plancha número uno fue declarada ganadora lo que significa que solo un 12.87 por ciento de los votantes aprobó esta propuesta.

El Comité Ejecutivo obtuvo 618 votos para un 47.5 por ciento del total de los votos emitidos; la plancha dos, 248 votos para un 19 por ciento y la plancha tres 435 votos para un 33 por ciento. Es decir el triunfo se logró por 183 votos.

En el IPPP la plancha uno alcanzó 462 votos, la dos 254 votos y la plancha tres 400, para una diferencia de 62 votos.

Lo que quiere decir que que estos comicios fueron los menos votados de los últimos años y la plancha ganadora solo necesitó 188 sufragios más que su contrincante más cercano para sellar una gloria sustentada en un fraude auspiciado por un grupo de amigos en el CNE.

En las elecciones del año 2012, mil 400 periodistas asistieron a votar; en el 2023 mil 600 y en esta ocasión mil 301, lo que deja claro que en cada elecciones son menos los asistentes a votar.

Entre los desaciertos de las últimas horas en los comicios del pasado viernes se menciona que en Estados Unidos se votó por Internet o Voto Presencial por Internet y eso no se informó nunca a los delegados.

Pretendieron quitarnos la alegría de la fiesta que cada dos años reúne en el maltrecho edificio a los periodistas del país, prohibiendo la congregación, aunque esto no se logró.

Acordonaron de policías el edificio y con detectores de metales, miembros del equipo de seguridad de la Junta Central Electoral registraban a los periodistas, como si fueran malhechores, fueran a cometer un acto de terrorista o una agresión a los miembros de la Comisión Electoral.

Y así , con este escenario único en la historia, mil 301 periodistas votaron para elegir a sus dirigentes, dejando en evidencia que la decadencia del gremio se agrava, y que la indiferencia será la causa del desamparo.