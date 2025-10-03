Muertes por accidentes de tránsito en NYC continuaron su tendencia a la baja

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad (DOT-NY), Ydanis Rodríguez, anunció este jueves que las muertes por accidentes de tránsito alcanzaron mínimos casi históricos durante los primeros tres trimestres de 2025.

Los datos del DOT-NY destacan que las tendencias positivas de seguridad para 2025 continuaron durante el tercer trimestre, con descensos generalizados en las muertes por accidentes de tráfico que involucraron a peatones, a conductores u ocupantes de bicicletas tradicionales, bicicletas eléctricas, patinetes eléctricos, ciclomotores, motocicletas, automóviles y SUV.

Se han registrado 159 muertes por accidentes de tráfico hasta la fecha, lo que representa una disminución del 18 % con respecto a las 194 muertes por accidentes de tráfico registradas en ese mismo momento en 2024 y la tercera menor cantidad de muertes registradas en los primeros nueve meses de un año.

El DOT-NY ha detallado su trabajo con sus agencias Visión Cero en diversas iniciativas para reducir las muertes por accidentes de tránsito, incluyendo proyectos transformadores de seguridad vial, la creación de una cantidad récord de infraestructura protegida para bicicletas, nuevos espacios peatonales en las calles y diversas iniciativas educativas y de cumplimiento de la ley.

A la cabeza de esta disminución de muertes se encuentra la disminución entre conductores y ocupantes de vehículos motorizados con 25, hubo una disminución del 37,5 % desde las 40 muertes de 2024.

Fallecimientos entre conductores de bicicletas eléctricas, motocicletas y otros vehículos motorizados de dos ruedas, se registraron 51 muertes durante los nueve meses del año, lo que representa una disminución del 15 % con respecto a las 60 muertes de 2024.

En lo que va de 2025, tres ciclistas que viajaban en una bicicleta tradicional no eléctrica han fallecido, un mínimo histórico. (Si bien es una cifra pequeña, estas muertes fueron 5 en los primeros tres trimestres de 2024 y 7 en 2023, y llegaron a 18 en los primeros nueve meses de 2019).

​​Las muertes de peatones también han disminuido un 10 % con respecto a 2024, de 89 a 80 muertes.

Visión Cero es un programa basado en datos que propone soluciones basadas en investigaciones que demuestran su eficacia.