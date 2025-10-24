Moto Secure, la aplicación de Motorola para dar más tranquilidad a los consumidores

República Dominicana,. Motorola sabe que la privacidad de los datos es importante para sus consumidores. Por eso cuenta con ThinkShield, una capa adicional de seguridad que mejora la protección en todos los niveles, desde la fábrica hasta el teléfono.

Gracias a las completas funciones de seguridad de hardware y software que cumplen los estándares más exigentes, los datos de nuestros smartphones están mejor protegidos frente al malware, el phishing y otras amenazas. Para ayudar a los clientes a aprovechar al máximo todas las funciones de seguridad que ofrecen, desde la marca presentaron la nueva aplicación Moto Secure.

Desarrollada por Thinkshield, la aplicación Moto Secure es el destino para todas las funciones vitales de seguridad y privacidad del teléfono. Dentro de la aplicación, podrán comprobar y controlar rápidamente la protección del dispositivo con fácil acceso a todas las aplicaciones y ajustes relacionados de Android y Motorola.

Además del acceso rápido a los controles de privacidad y las funciones de seguridad, la aplicación Moto Secure incluye una serie de nuevas protecciones diseñadas para ofrecer tranquilidad:

● Añade una capa extra de protección a la información y apps sensibles ocultándolas en Carpeta Segura y protegida por un PIN específico. Con Carpeta Segura, también tienes la opción de activar el Modo Encubierto, que permite seleccionar entre cuatro opciones de iconos y nombres, en lugar de mostrar visiblemente las apps dentro de una carpeta, para una privacidad aún mayor. Esto resulta especialmente útil para ocultar información confidencial, como aplicaciones financieras, carteras digitales, aplicaciones de compras o cuentas de correo electrónico, tras un discreto icono y una etiqueta.

● Tanto si están de viaje como si trabajan desde un lugar público, es importante minimizar los riesgos al conectarse a redes Wi-Fi y móviles públicas con la función Protección de red. Al activar esta función, se notificará automáticamente cuando se detecte un punto de acceso o un problema de seguridad relacionado con Wi-Fi. Dentro de la protección de red, también podrán impedir que determinadas aplicaciones utilicen conexiones abiertas y evitar la suplantación de identidad bloqueando las conexiones 2G.

● Seguridad de pantalla de bloqueo permite ver y controlar todas las opciones de bloqueo para configurar la protección que el usuario necesita. Esto incluye la posibilidad de bloquear funciones de red y seguridad. Por ejemplo, antes, un ladrón podía simplemente desactivar la red móvil o Wi-Fi, impidiendo localizar el dispositivo extraviado. Ahora, al activar esta función, podrán mantener el control y eliminar la posibilidad de que alguien apague la red móvil o Wi-Fi en el dispositivo sin desbloquear el teléfono.

● PIN Pad Scramble mezcla la disposición numérica de la pantalla de entrada, para desbloquear el dispositivo sin riesgo de que miradas indiscretas memoricen el patrón de los números pulsados.

● El Panel de privacidad ofrece una visión clara y completa de las aplicaciones que han accedido al calendario, contactos, archivos, cámara, micrófono y ubicación durante las últimas 24 horas. Si se ve algo con lo que no se sientan cómodos, podrán gestionar los permisos de las aplicaciones, actualizar la configuración de seguridad y cambiar los controles de privacidad directamente desde la aplicación Moto Secure.

La nueva aplicación Moto Secure está disponible actualmente en motorola edge 60 pro, motorola edge 60 fusion, motorola razr 60 ultra, motorola razr 60 y moto g56, entre otros dispositivos compatibles con Android 13 o superior.