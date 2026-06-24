Molinos Valle del Cibao lleva el sabor dominicano a grandes cadenas internacionales

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – Molinos Valle del Cibao, empresa dominicana con más de 60 años de trayectoria y líder nacional en la producción de harinas, pastas y galletas, continúa fortaleciendo su posicionamiento internacional al colocar sus productos en importantes cadenas comerciales de Estados Unidos y otros mercados, llevando la marca país dominicana a millones de consumidores.

La compañía ha logrado presencia en reconocidas cadenas como Walmart, Amazon, Publix, Sedano’s, Food Bazaar, Winn-Dixie, ShopRite, Restaurant Depot y CVS, entre otras, consolidando una estrategia de expansión que ha permitido proyectar la calidad de los productos dominicanos en escenarios altamente competitivos.

Este crecimiento ha sido respaldado por una sólida cultura de calidad y mejora continua. La organización cuenta con la certificación ISO 9001:2015, la acreditación como Operador Económico Autorizado (OEA) y las certificaciones de Buenas Prácticas de Manufactura otorgadas por INDOCAL, además de avanzar en el proceso para obtener la certificación internacional FSSC 22000.

Bajo el liderazgo de las familias Cabrera Vidal y Muñiz, la empresa impulsa una nueva etapa de desarrollo enfocada en la innovación, la excelencia operativa y la expansión internacional. Actualmente sus productos llegan a mercados de América, el Caribe y otras regiones, incluyendo Puerto Rico, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, México, Jamaica, Haití, Barbados y Filipinas.

El compromiso de Molinos Valle del Cibao con la excelencia ha sido reconocido por importantes instituciones nacionales mediante galardones como el Premio Nacional a la Calidad, el Premio a la Excelencia Exportadora de ADOEXPO y los reconocimientos de “Hecho en República Dominicana” otorgados por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

La historia de la empresa comenzó en 1965 con la primera planta de producción de pastas del Cibao, dando origen a la emblemática marca Pastas Princesa. Posteriormente, amplió sus operaciones con la producción de harinas de trigo, desarrollando marcas como Harina Princesa, Harina Príncipe, Harina Princesita y Harina Fabulosa, ampliamente reconocidas por los consumidores dominicanos.

Con la puesta en funcionamiento de la mayor planta de galletas y bizcochos de la región en 2009 y una estrategia constante de innovación, Molinos Valle del Cibao reafirma su liderazgo en la industria alimentaria nacional, generando miles de empleos y llevando productos de calidad a mercados internacionales, mientras fortalece la presencia de la República Dominicana en el mundo.