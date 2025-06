Misiles para poner la barba en remojo

Por Odelis Matos

Abogado, experto en temas electorales

El conflicto existente entre Israel e Irán ha llegado a unos niveles que va a comprometer la intervención de otras naciones, si bien había un diálogo para buscar soluciones a los mismos problemas, mientras tanto se siguen intensificando los ataques recíprocos de forma indetenible.

Cabe destacar que, con el respaldo de los Estados Unidos a Israel mediante ataques defensivos contra Irán, la situación se ha intensificado por los grandes intereses geopolíticos que representa la región, comprometiendo con esto la seguridad energética global están en juego.

Uno de los mayores riesgos es el posible cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, lo que alteraría profundamente el comercio mundial de petróleo. Para países como República Dominicana, esto se traduciría en un fuerte encarecimiento de los combustibles, afectando directamente el coste de vida y la estabilidad económica.

Por tanto, todos los dominicanos debemos pensar que es una situación “sui generis”, no prevista, no planteada ni esperada de manera presupuestaria, por lo que tenemos todos que adoptar medidas en pro de respaldar no solamente el gobierno, sino el país. Se precisa que la nación conserve una posición al margen de eso, sin embargo, esto no significa que no será afectada. Pero en la medida que todos entendamos lo complejo del problema, podremos adoptar medidas que la hagamos menos difícil.

Recomiendo a que, al igual que el problema haitiano, los líderes nacionales de los diferentes partidos se reúnan para analizar y llegar a algún tipo de consenso con relación a esta situación. Nuestro presidente siempre ha adoptado medidas sanas y sabias, preventivas. Debemos pensar en ver cómo podemos contribuir a evitar que sea menos duro todos los dominicanos,

Propongo que sea el liderazgo político del país, los ex presidentes de la república, porque la iniciativa de conformar o de reunirse para buscar solución al problema de la migración haitiana, trazó una pauta importante en el país y es la mayor expresión de la democracia, por el hecho de que los ex gobernantes se reunieron con el presidente actual para buscar solución a un problema nacional como el migratorio es un hecho sin precedentes.

En ese sentido, creo que debe establecerse de manera formal un organismo que integre los ex presidentes, en el cual se debatan o se tomen decisiones con relación a temas medulares que puedan afectar al país, que sean temas en donde se pueda afectar desde el interior, la nación dominicana, que pongan en juego la nacionalidad o que puedan afectar tan gravemente la economía, que pueda dar lugar a colapso o situaciones de inestabilidad política nacional.

Y ahora, más que nunca, se hacen importantes las medidas para disminuir el tránsito en la ciudad y el gasto de combustible. Todo el país, todos estamos con el presidente en este momento para prever. No nos concierne aún el problema, no ha llegado aún los efectos en nuestro país, pero debemos prever los mismos, porque por encima de las aspiraciones legítimas de todo partido, está la supervivencia económica, política y social que garantice la superestructura y el estatus quo de la nación dominicana.