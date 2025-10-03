Miles de dominicanos en NY serán afectados por cierre de gobierno federal-EUA

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Miles de dominicanos, entre otras etnias, en este estado serán afectados por el cierre del gobierno federal de los Estados Unidos, los cuales laboran en múltiples oficinas federales y otros se benefician de ayudas sociales.

Igual suerte correrán otros quisqueyanos y de otras nacionalidades en los diferentes estados en el territorio estadounidense.

El cierre tendrá efectos devastadores para los trabajadores, las pequeñas empresas y las familias de todo nuestro estado, dijo la gobernadora Kathy Hochul. Especificó que, de los 115,000 empleados federales en el estado de NY, decenas de miles serán suspendidos temporalmente.

Mientras que empleados esenciales, incluyendo controladores de tráfico aéreo y empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), se verán obligados a trabajar sin salario. Las visitas a la Estatua de la Libertad y a un parque nacional, sus accesos están interrumpido para visitantes.

Si persiste el cierre del gobierno, en pocos días se concretarán pausas o retrasos, en el procesamiento de solicitudes del Seguro Social y en los beneficios para los veteranos.

Asimismo, si se dilata el ‘shutdown’ del gobierno federal, los programas vitales como los cupones SNAP y otros beneficios sociales, de los cuales dependen los más pobres, corren el riesgo de quedarse sin fondos.

Añadió que la financiación del programa ‘Head Start’ creado en 1965, como parte de la “Guerra contra la pobreza”, administrado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), es otra área sensible que pone a tambalear el cuidado infantil y la educación temprana, para miles de familias neoyorquinas.

Los Hospitales de todo el estado se quedarían esperando reembolsos federales, se crea incertidumbre para cientos de miles de familias y personas mayores con vales de vivienda o que residen en complejos de viviendas pública.

Los cheques del Seguro Social se enviarán por correo como de costumbre. Este proceso está en gran parte automatizado y cuenta con personal limitado durante el cierre.

Los pagos de jubilación y discapacidad se realizan a través de los Fondos Fiduciarios del Seguro Social y no del Fondo de Ingresos Generales. Sin embargo, las nuevas solicitudes de beneficios y las personas que necesiten actualizar su información podrían experimentar retrasos.

Los viajes aéreos no deberían verse afectados, pero podría experimentar retrasos o cancelaciones, debido a problemas de personal. La TSA, los controladores de tráfico aéreo y los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) continuarán sus operaciones.

La gobernadora Hochul recordó que 1,5 millones de neoyorquinos podrían perder su cobertura médica; 300,000 en riesgo de no tener acceso a los cupones de alimentos SNAP; $3 mil millones de dólares anuales en costos de atención médica no compensados impuestos a los hospitales.

Además, $8 mil millones anuales cargados al sistema de salud estatal; $11 mil millones de impacto en la actividad económica general, incluyendo la agricultura y las industrias alimentarias, debido a la pérdida de las prestaciones del SNAP.

«Este cierre si se prolonga pone a miles de trabajadores a quedarse sin sueldo». «A las personas mayores sin comida». «A los veteranos sin atención médica y a innumerables comunidades a sufrir de diversas maneras debido a maniobras políticas», dijo Hochul

Por su parte, el congresista dominicano, Adriano Espaillat, quien representa partes del Alto Manhattan y El Bronx mandó una alerta a las comunidades, con los escenarios planteados.

«Los republicanos de la Cámara están luchado contra los intentos demócratas de evitar recortes para salvar la atención médica asequible, con la que cuentan las familias trabajadoras» indicó.

«El legislador remarca que los beneficiarios actuales de Medicare, Medicaid y el seguro por discapacidad, seguirán recibiendo sus beneficios, siempre que el cierre dure menos de tres meses».

Asimismo, «como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), se financia con sus propias tarifas, permanece abierto y continúa procesando solicitudes. Se puede asistir a las entrevistas y citas según lo programado».

El cierre anterior del gobierno federal se había registrado hace seis años, entre 2018 y 2019, durante el primer mandato presidencial de Donald Trump y se extendió por poco más de 30 días.