MICM y Uber Eats firman alianza para fortalecer las mipymes y dinamizar el comercio nacional

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y Uber Eats firmaron un acuerdo de colaboración para impulsar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), promoviendo el uso de herramientas digitales que permitan ampliar mercados, aumentar ventas y fortalecer la competitividad de los negocios dominicanos.

La alianza fue formalizada por el ministro Víctor “Yayo” Bisonó (Sanz Lovatón) y el gerente general regional de Uber Eats para la Región Andina, Centroamérica y el Caribe, Marco Nannipieri, convirtiéndose en el primer convenio suscrito por la plataforma con una institución pública en toda la región del Caribe.

A través de este acuerdo, las mipymes podrán aprovechar la tecnología de Uber Eats para ampliar el alcance geográfico de sus productos y servicios, optimizar operaciones y aumentar su visibilidad comercial. Asimismo, la plataforma difundirá las iniciativas y promociones desarrolladas por el MICM, especialmente las relacionadas con las Rondas Comerciales para Mipymes.

El ministro destacó que esta colaboración representa una alianza estratégica entre los sectores público y privado, orientada a fortalecer la sostenibilidad, el desarrollo y la competitividad de las mipymes, consideradas uno de los principales motores de la economía dominicana. Además, señaló que la iniciativa está alineada con la visión del presidente Luis Abinader de generar mayores oportunidades para los emprendedores a través de la innovación.

Por su parte, Marco Nannipieri resaltó que el 75 % de los comercios afiliados a la aplicación son mipymes, por lo que el acuerdo reafirma el compromiso de Uber Eats de facilitar el acceso de estos negocios a herramientas tecnológicas que les permitan crecer, adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado y generar valor en sus comunidades.

Como parte de los beneficios acordados, la plataforma ofrecerá un 10 % de descuento en 1,500 entregas mediante Uber Flash para mipymes referidas por el MICM durante las Rondas Comerciales de 2026. Además, informará a los comercios sobre los procesos de certificación MIPYME y MIPYME Mujer, impulsados por la institución gubernamental.

El convenio también contempla incentivos para nuevos negocios que se registren en la plataforma tras participar en las rondas comerciales. Los restaurantes recibirán dos meses de tasa de servicio preferencial, mientras que otros comercios tendrán acceso a créditos para publicidad digital, fortaleciendo así sus oportunidades de crecimiento y posicionamiento en el mercado.