Melquíades Cabrera seguirá dirigiendo el PRM en Navarrete hasta 2028

Bartolo García

Navarrete, Santiago.– El Partido Revolucionario Moderno (PRM) celebró su Asamblea de Elección de Autoridades del Comité Municipal de Navarrete, proceso en el que Melquíades Cabrera fue ratificado como presidente de la organización para el período 2026-2028, con el respaldo unánime de los delegados presentes.

Durante la jornada también fue reelegido Segundo González como secretario general del Comité Municipal, dando continuidad a la dirección que ha encabezado los trabajos políticos y organizativos del partido en esta demarcación durante el período anterior.

El proceso interno fue supervisado por Ubaldo Parra, delegado de la Comisión Nacional de Elecciones Internas, acompañado por enlaces de la Secretaría Nacional de Organización y representantes electorales, quienes dieron seguimiento al cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por la organización política.

A la asamblea asistieron dirigentes como Emilio Reyes, Noel Peralta, Rafael Clase, Rosa Santos, Marcos Rodríguez, Buenaventura de León, Tito Bueno, Jaqueline Mercado, Pin Barranco y Gerardo Ortiz, entre otros. Los presentes expresaron su respaldo a las autoridades escogidas y valoraron el trabajo desarrollado por la dirección municipal.

Con la celebración de esta asamblea, el Comité Municipal del PRM en Navarrete concluyó formalmente su proceso de renovación de autoridades, en cumplimiento del calendario establecido por la Dirección Ejecutiva de la organización a nivel nacional. La dirigencia local destacó el orden y la disciplina mostrados durante la jornada como elementos que fortalecen la institucionalidad partidaria.

Tras ser ratificado, Melquíades Cabrera se comprometió a continuar fortaleciendo la presencia y estructura política del PRM en Navarrete, trabajando de manera coordinada con la Dirección Nacional y respaldando la gestión del presidente Luis Abinader y del alcalde Noel Peralta, de cara a los próximos desafíos políticos y electorales.