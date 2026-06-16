Me pregunto: ¿Qué pasa cuando dejamos de pensar?

En estos días me enteré de que un joven conocido sigue una de esas teorías que hace unos años parecerían imposibles de plantear. al leer y analizar veo que siempre hay gente pensante que comienza a defender teorías que otros proponen.

He visto personas defender a políticos corruptos o de ideales cuestionables. Una madre se hizo popular al defender a su hijo diciendo que él no roba motocicletas, él solo se mete en casas y roba otras cosas, pero no motocicletas. Para ella, no lo podían acusar de robarse una motocicleta.

“La estupidez es un enemigo más peligroso que la maldad”, decía Dietrich Bonhöffer. Él vivió durante la Alemania nazi y le tocó defender el libre pensamiento. Ver a personas inteligentes hacer lo que alguien decía, simplemente porque dejaron sus conclusiones a otros, era para Bonhöffer algo insólito, y demasiado peligroso. Ya sabemos que sí lo fue. No solo por Hitler, sino por todo lo que hemos visto en la historia universal.

La Inteligencia Artificial es un peligro para la humanidad si y solo si seguimos entregando nuestro pensamiento y decidimos dejarnos influenciar. Veo cómo algunos usan las redes para aprovecharse de “la teoría de la estupidez”. Tengo que confesarlo, me da miedo y lo repudio al mismo tiempo.

La inteligencia artificial es un hecho y no debemos oponernos, sino adecuarnos. No podemos seguir creando una sociedad que se deje llevar, como se deja hoy llevar del algoritmo y los influenciadores. Es terrible ver gente comprar porque alguien dice algo sobre un producto. O por ver actores usando una marca.

Ver personas pasar horas al día viendo lo que el algoritmo quiere que vea para aprovecharse y ponerles anuncios solo puede pasar porque nos aplican la teoría enunciada antes. Gobiernos que colocan anuncios para crear la sensación de que son buenos con la gente. Dictadores mundiales que influencian votaciones de otros países para causar males en ellos. Y mucho más.

¿Puedes examinar si has entregado algún pensamiento a otros y analizar si te está siendo de provecho?

Diego A. Sosa Sosa

Escritor, consultor y conferencista.