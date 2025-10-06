Más de 300 mil dominicanos NYC aptos para votar en elecciones 4 noviembre

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Más de 300 mil dominicanos se encuentran aptos en esta ciudad para ejercer el voto en las próximas elecciones del 4 de noviembre para elegir el Alcalde, Contralor, Defensor del Pueblo, Juez de la Corte Suprema de Justicia, Primer Distrito Judicial, Fiscal de Manhattan, los Presidentes de Condados y Concejales.

Los candidatos a la alcaldía son: Zohran Mamdani (Partido Demócrata); Curtis Sliwa (Republicano); Irene Estrada (Conservador); Joseph Hernández (Calidad de Vida); y Andrew Cuomo (movimiento Lucha y entrega). La lucha se centra entre Mandani y Cuomo.

Las urnas estarán abiertas de 6 a. m. a 9 p. m. el día de las elecciones. La votación anticipada se llevará a cabo del 25 de octubre al 2 de noviembre. Fecha límite para registrarse como votante es el 25 de octubre. Cambiar su dirección para registrarse, la fecha límite es el 20 de octubre.

Si está registrado y desea solicitar una boleta de voto por correo, su solicitud también debe ser recibida por la Junta de Elecciones a más tardar el 25 de octubre. Para encontrar su lugar de votación, visitar = https://findmypollsite.vote.nyc/

Actualmente en NYC hay registrados 5,126,009 votantes. De ellos, 4,741,026 están activos y 384,983 inactivos. El Partido Demócrata tiene inscripto un total de 3,343,648 votantes, de ellos 3,081,389 están activos. Otros 262,259 inactivos.

Los Republicanos poseen 558,778 inscritos. De ellos 523,178 activos y otros 35,600 inactivos. Mientras los registrados, pero no inscritos en ningún partido político (o llamados independientes) suman 1,101,006; de ellos 1,024,076 figuran activos y otros 76,930 inactivos.

En Manhattan hay 1,100,984 votantes, de esa cantidad solo hay 985,915 activos y 115,068 inactivos. En El Bronx existen 776,342 registrados, de esa cantidad hay 721,589 activos y 54,753 inactivos.

En Queens hay 1,317,966 inscriptos, de esa cantidad solo hay 1,238,303 activos y 79,663 inactivos. En Brooklyn existe 1,598,744, de esa cantidad hay 1,482,487 activos y 116,257 inactivos. En Staten Island existen 331,973, de esa cantidad hay 312,732 activos y 19,241 inactivos.

En El Bronx residen sobre los 500 mil dominicanos, equivalente a más del 50 % de los quisqueyanos que residen en la Gran Manzana. Sin embargo, es el segundo condado con menos votantes inscritos y tiene una población sobre el millón 400 mil personas.