Sin Filtros ni Frenos en el Teclado

A lo largo de los años, hemos venido viendo las manipulaciones de todas las decisiones que toman X o Y, instituciones, las cuales impiden la Continuidad del Estado, ya que nuestra instituciones son muy débiles y ningún ministro toma decisiones por si solo al tratarse de un país presidencialista y todos tiene que ser ventilados tras batidores antes de salir a la luz pública, pero tampoco el que llega respeta la decisión tomada por el saliente, ya que cada uno actúa por mandato del presidente de turno.

En el gobierno del cambio de nuestro excelentísimo Señor Presidente Lic. Luis Abinader Corona, no es la excepción y hemos visto como se viene manipulándose informaciones y decisiones. Muy bien, sobre los préstamos recientemente aprobado por el congreso nacional, fue en base a la Continuidad del Estado, ya que esos préstamos estaban en carpetas y contemplados para los presupuestos venideros del 2021, muy bien respetamos esa decisión de nuestro legisladores y su versatilidad de manipular el tema.

Manipulación a su manera y favoritismos a lo suyo.

En el gobierno del cambio, que se comprometió con el pueblo dominicano a crear fuentes de trabajos dignos para todos los ciudadanos dentro de la capacidad de cada individuo. Hemos visto como se han manipulados las informaciones sobre la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Bávaro “AIB”. Obra que viene a llenar un gran vacío en la Provincia la Altagracia, la Región Este y el País. Como si fuera un mandato gubernamental y partidarios, un gran número de funcionarios del Estado, se a dedicado a tergiversar la información, comenzando con el director del Instituto Dominicano de Aeronáutica Civil – el IDAC, y la mayoría del gobierno del cambio, en sus alegatos y manipulación de la información, dicen que fue aprobado dicho permiso en base a sobornos, argumentos que utilizan para desacreditar la obra. Los que buscan impedir la construcción que buscan ? A quién obedecen ?

Esa pregunta se la dejo en el aire.

Excelentísimo Señor Presidente, nos pareció bonito y alargador su discurso, pero jamás le vamos a comprar la independencia institucional en nuestro país, por si usted no lo sabe, aquí nadie toma decisiones sin su autorización, la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Bávaro AIB, depende de usted, y la manipulación de su partido y funcionarios, supuestamente sale de palacio y si sale de palacio no es justo que siendo usted el hombre de la casa, no sepa nada.

Vamos a terminar con las manipulaciones de décadas o siglo, manipulando a favor lo que conviene al gobierno de turno y de sus aliados, y manipulando en contra lo que conviene al pueblo.

Así no honorable presidente.

El Aeropuerto Internacional de Bávaro, es conveniente para el pueblo, por el fomento del trabajo y la nuevas manos de obras, la plusvalía de la propiedad, el desarrollo al turísmo y la ruptura del monopolio aberrante.

Los préstamos si son lesivos al bolsillo del pueblo. No el Aeropuerto Internacional de Bávaro ( AIB ). Basta ya de manipulaciones y tergiversar las instituciones.

Por Mario Martínez

Frente Amplio Provincia la Altagracia.