Luego de un par de molestias físicas en los entrenamientos por tirarse de cabeza en el plato, muchos han comenzado a sugerir que Fernando Tatis Jr. debe bajarle un poco a la intensidad para evitar lesiones.

Mucho más, luego de firmar su contrato de US$340 millones por 14 temporadas poco antes de iniciar los entrenamientos de primavera.

Pero si le preguntan al tercera base Manny Machado, la respuesta es contundente.

“No hay forma”, dijo Machado en una entrevista vía Zoom.

A pesar de las dolencias del hombro, Tatis Jr. ha jugado 13 partidos de la Liga del Cactus y promedia .387, con tres jonrones, 10 remolcadas, siete anotadas y un astronómico OPS de 1.183.

Manny Machado cree que Fernando Tatis Jr. debe seguir su mismo estilo.

Machado entiende que Tatis Jr. es un jugador único al que no deben cambiarle su estilo.

“Somos dos jugadores totalmente diferentes. Desearía tener su velocidad y hacer las cosas que él puede hacer, pero no es mi juego. No puedo decirle que deje de tirarse de cabeza, no puedo decirle que debe de barrerse. ¿Por qué le diría que no haga un pisa y corre con un elevado al campo corto? No hay forma, ese es él. Me gustaría poder hacer eso, pero no puedo”, agregó Machado.

A pesar del ímpetu que ha mostrado en su juego, Machado entiende que Tatis Jr. hace las cosas con comedimiento y que ha aprendido a conocer su juego.

“Desde su primer año hasta la temporada pasada, él ha mejorado en conocerse a sí mismo, conocer sus límites”, dijo Machado.

“Mientras más juegue, entenderá ciertas cosas… pero él no puede cambiar su forma de jugar. El tiene que ser Fernando Tatis y creo que seguirá siendo Fernando Tatis. Por eso es uno de los peloteros más emocionantes del béisbol”, indicó.