Tuto Tavárez

Cuando entra el mes de diciembre los dominicanos estamos en pelota, época en que el ponche se hace popular como bebida.

Pero, el ponche es una de las palabras de mayor uso en el béisbol y Rafael Octavio Castillos tiene una inquietud al respecto.

Pregunta Castillos, ¿De dónde vendrá la palabra ponche, ya que no encuentra relación con ella y el béisbol?

Como la mayoría de término ponche viene del inglés “strike out”, que no hay forma de traducirlo como ponche.

Pero, la versión es que viene de “punch out”, que es el gesto del ampaya cuando canta un tercer strike.

El “poncho ut” es la jugada en que el lanzador elimina el bateador con tres strikes, sin que este pueda golpear la pelota.

Agrega Castillos, que todas las demás expresiones en el baseball se usan en inglés como, pitcher, cátcher, hit, home run, center field, etc.

Se refiere además, de que antes se usaba el “dead ball” cuando se golpeaba el bateador, aunque tiene cierta conexión porque la bola queda muerta.

Recuerda Castillos, que antes se le decía una “planchita” rara referirse a un toque de bola.

Otro término en desuso es “cero en trocha” para indicar que los tres bateadores fueron ponchados por el lanzador.

Probablemente, eso surgió cuando los receptores usaban trochas, que fue reemplazado el moderno mascotín, nombre válido también para el defensor de la primera base.

Vamos a ver si las entidades del béisbol, incluyendo las Asociaciones de Cronistas deportivos, preparan un seminario sobre estos términos del béisbol.

SQUEEZE PLAY: El “brunch” es una combinación de las palabras “breafast” y “lunch”, desayuno y comida…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Hablando de comida, este martes voy a cenar en el “Fant Fest” que hay antes del juego de Cibao FC y Cavalier…Comidas variadas y muchas…También bebidas…Es decir, que el juego es a las 8:00, lo que vamos a “Fant Fest” llegaremos a las 6:00…Por cierto, con el Director Técnico del Cibao FC, me pasó como el estudiante…Que cuando se aprendió todas las preguntas le cambiaron el examen…Yo me aprendí de memoria del nombre de Junior Scheldeur…Creía yo…Conversando con Junior me dice, Scheldeur es mi nombre no el apellido…Scheldeur Sainvilus, cariñosamente Junior…La gente se está olvidando que Juan Soto es pelotero y no corredor de bolsas de valores…Cada vez que se habla de Soto no se le relaciona como el gran pelotero que es, sino los cuartos…!Qué 500 millones, que 600 millones, que 700 millones, 1000 millones!…¿Y el pelotero?…Eso no es malo, pero preocupa que se distraiga mucho con el dinero y se olvide que es pelotero…Con Shohei Ohtani no se veía ese afán por el monto…Del japonés se destacaba su grandeza para batear, robar bases y lanzar…De Soto debemos destacar que en su corta carrera está cerca de los 1000 hits con 934…Que lleva 201 jonrones, 15 triples y 179 dobles,…Que está próximo a las 600 carreras impulsadas con 592…Cada vez que habla en de este gran jugador, no solo utilicen el signo de dólares…Por suerte, él no se ve como una persona insaciable…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, en 1956 la canción “Love me Tender”, Ámame tiernamente, de Elvis Presley fue Disco de Oro antes de salir al mercado, ya que tras ser interpretada en la televisión, la discográfica recibió más de un millón de solicitudes de compra por adelantado…Por hoy, out 27.