Luperón propuso una confederación entre Haití y República Dominicana para enfrentar a EE. UU.

Pocos saben que Luperón impulsó, junto al presidente haitiano Fabré Geffrard, un proyecto de unión política entre ambos países

Roberto Valenzuela

El historiador Emilio Cordero Michel publicó en la revista Clío, órgano de la Academia Dominicana de la Historia, un ensayo titulado “Luperón y Haití”, en el que aporta datos poco conocidos sobre este prócer dominicano. Destaca que Luperón poseía una visión política adelantada a su tiempo, al promover y dedicar grandes esfuerzos a la creación de una federación insular encabezada por las 4 naciones más importantes del Caribe: Cuba, Puerto Rico, Haití y la República Dominicana.

Luperón, al igual que Eugenio María de Hostos, entendía que las Antillas ocupaban una posición estratégica extraordinaria en el Caribe. Consideraba que, unidas, podían convertirse en un puente del comercio entre América del Norte y América del Sur, así como en un factor de equilibrio regional capaz de negociar en mejores condiciones con cualquier potencia extranjera.

Luperón concebía esta unión como una de las principales garantías para enfrentar con éxito los planes expansionistas de Estados Unidos sobre los territorios caribeños.

Cordero Michel (1995) sostiene, además, que el líder restaurador desarrolló el ideal antillanista —la creación de una federación de las Antillas— antes que los pensadores puertorriqueños como Hostos y Ramón Emeterio Betances, así como el cubano José Martí.

Luperón, en alianza con un sector haitiano encabezado por el presidente Fabré Geffrard, impulsó la idea de una unión política entre Haití y la República Dominicana, bajo la dirección de un presidente haitiano o dominicano, para luego integrar una confederación más amplia junto a Cuba y Puerto Rico.

En una de sus reflexiones sobre las relaciones entre ambos pueblos, Luperón expresó: “Nuestros pueblos han sido colocados por el Altísimo (Dios) tan cerca uno al lado del otro, para que se traten como amigos, y favorezcan a la sombra de la paz sus mutuos intereses” (Luperón, citado en Cordero Michel, 1995, p. 96).

Cordero Michel (1995) plantea que existe una tendencia, tanto en sectores de las élites dominicanas como haitianas, a mutilar u ocultar estos episodios históricos, lo que ha contribuido a desconocer el pensamiento antillanista y antiimperialista de Luperón.

El historiador afirma: “Esta proposición de confederación política dominico-haitiana podría parecer una herejía para muchos compatriotas. Sin embargo, los documentos son fehacientes y se encuentran depositados en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, en Madrid” (Cordero Michel, 1995, p. 94).

Añade que tales documentos fueron confirmados por el mariscal José de la Gándara y Navarro, último capitán general y gobernador de la colonia española de Santo Domingo.

Según De la Gándara y Navarro, se contemplaba la posibilidad de que Haití y la República Dominicana constituyeran una sola república para, posteriormente, conformar junto a Cuba y Puerto Rico una confederación antillana.

El 5 de agosto de 1868, cuando el presidente Buenaventura Báez se disponía a vender la bahía de Samaná a Estados Unidos, por un millón de dólares en efectivo, 100.000 dólares en armamentos y busques de guerra para apoyar su gobierno, Luperón publicó su célebre proclama titulada “Ante el mundo”. En ella advertía que el establecimiento de empresas y una base militar estadounidense en Samaná representaba un peligro para Haití, la República Dominicana y las demás naciones caribeñas. A partir de entonces intensificó su campaña en favor de una confederación integrada por Haití, República Dominicana, Cuba y Puerto Rico, con el propósito de frenar la expansión de Estados Unidos en el Caribe.

La propuesta evidencia que Luperón no solo fue un líder militar y político de la Guerra de la Restauración, sino también un visionario de la integración regional, convencido de que la unidad de las Antillas constituía la mejor defensa frente a las ambiciones de las grandes potencias.

Referencia bibliográfica

Cordero Michel, E. (1995). Gregorio Luperón y Haití. Clío, 64(152), 91-137. Academia Dominicana de la Historia. Tomado de: https://es.slideshare.net/slideshow/gregorio-lupern-y-hait-academia-de-historia-dominicana-clio-no-152/110909337