Luis y el PRM superan maleficios: ¿Y para 2028?/Nelson Marte

En una reciente entrevista la analista Rosario Espinal fue preguntada sobre las perspectivas del PRM para ganar las elecciones de 2028, y resaltó como puntos favorables la capacidad del gobierno para mantener la estabilidad política y macroeconómica.

“Si logran mantener la estabilidad política y macroeconómica, si la inflación sigue siendo baja o moderada, e igual la devaluación del peso, eso será positivo para el PRM en 2028, que será favorecido además por ser el partido en el poder y todo lo que eso significa”, fue su respuesta.

Se presentarán candidatos con una larga cola, que no están en prisión o son muertos civiles por el manto de complicidad entre esos conocidos políticos corruptos y quienes hacen una opinión pública que trata a esos señores del pasado como si fueran honorables caballeros, y no denunciados campeones del latrocinio a los que ni La Palabra (Isaías 61:8), concede excusas.