Publicidad
Banco Popular
Close Menu
Subscribe
Opiniones

Luis y el PRM superan maleficios: ¿Y para 2028?/Nelson Marte

El JacagueroPor 1 Mins Read
image 1

En una reciente entrevista la analista Rosario Espinal fue preguntada sobre las perspectivas del PRM para ganar las elecciones de 2028, y resaltó como puntos favorables la capacidad del gobierno para mantener la estabilidad política y macroeconómica.

“Si logran mantener la estabilidad política y macroeconómica, si la inflación sigue siendo baja o moderada, e igual la devaluación del peso, eso será positivo para el PRM en 2028, que será favorecido además por ser el partido en el poder y todo lo que eso significa”, fue su respuesta.

Más:  Elecciones en la UASD 

Se presentarán candidatos con una larga cola, que no están en prisión o son muertos civiles por el manto de complicidad entre esos conocidos políticos corruptos y quienes hacen una opinión pública que trata a esos señores del pasado como si fueran honorables caballeros, y no denunciados campeones del latrocinio a los que ni La Palabra (Isaías 61:8), concede excusas.  

Share.
Avatar photo

El Jacaguero es una fuente de noticias en línea que se especializa en brindar a sus lectores las últimas novedades sobre la República Dominicana.

Noticias relacionadas

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Viejos
Nuevos Más Votados
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios
0
Would love your thoughts, please comment.x