De nuevo fue su MVP de estos playoffs y oficialmente de se SCLA, Randy Arozarena quien dio ventaja a los Rays temprano en el juego, pues con un hombre en base el “mexicubano” conectó un slíder abajo de la cintura que viajó por todo el jardín central para terminar detrás de la barda para darle ventaja al equipo de Tampa de 2-0.

Rays go up 2-0 as he sets a MLB record for most HRs in a postseason by a rookie 💥 (via @MLB ) pic.twitter.com/nzJtEhPOQh



Un entrada después, Lance McCullers, abridor de Astros, volvió a recibir daño y de nuevo con un bombazo de cuatro esquinas pero este vinó del madero de Mike Zunino que conectó un pitcheo arriba para ponerlo del otro lado de la cerca del jardín izquierdo para el 3-0.

Rays fabricó otra carrera más en la sexta entrada, mientras que Astros armó un rally en la octava entrada de dos carreras impulsadas por Carlos Correa, pero se quedaron con las ganas de empatar el juego al dejar corredores a bordo.

Al final, Pete Fairbanks terminó la gran hazaña de los Rays con una gran salida en el noveno episodio para poner al equipo en la siguiente ronda, la Serie Mundial



Charlie Morton, abridor de Rays, de nuevo entregó una enorme labor para su equipo de 5.2 entradas lanzadas con solo dos imparables conectados y sin carreras permitidas. Muchos se discutieron el porqué Kevin Cash, manager de Rays, sacó tan temprano al derecho, pues no había recibido mucho daño a la ofensiva.

Al final la estrategia le funcionó y los Rays camino a Arlington para jugar la Serie Mundial contra Dodgers o Bravos empezando el próximo martes.

Arozarena, quien bateó para casi .500 y que tuvo varios de los batazos más importantes de Rays incluso rompiendo el record de más jonrones en playoffs para un novato con siete, fue nombrado el MVP de la Serie y dijó:

Randy Arozarena’s now has 7 home runs this postseason, the most ever by a rookie.

He trails only Barry Bonds, Carlos Beltrán and Nelson Cruz (all with 8) for the most ever in a single postseason. pic.twitter.com/piCMKTZISl

