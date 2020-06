Los Pepines de Santiago con Luis Abinader

Por Franklin Rosa

Un grupo de munícipes de Santiago con profundas raíces en el barrio de Los Pepines han constituido el Movimiento Los Pepines con el Cambio en apoyo firme y decidido a la candidatura Presidencial de Luis Abinader para las elecciones Generales Presidenciales, Senatoriales y de Diputaciones del 5 de julio.

Los munícipes pepineros que conforman este movimiento son el empresario agroindustrial Emilio Reyes, el ex Alcaldes de Santiago dotor Héctor Grullón Moronta, el ex Miembro de la Junta Central Electoral doctor Nelson Gómez, el ex Decano de la UASD ingeniero Franklin Rosa, el ex Director del Centro Universitario Regional de Santiago CURSA-UASD, Dr. Genaro Rodríguez, el licenciado Jorgito Reyes, el licenciado Arsenio de Vares, el licenciado Manolo de Armas entre otros.

El barrio de Los Pepines es uno de los más emblemático e histórico de Santiago, y ha tenido destacada participación en los momentos críticos de la nación dominicana, albergó la sede del primer gobierno de la Restauración y fue donde murió el prócer y Padre de la Patria Matías Ramón Mella y la Fortaleza San Luis fue sede del Ejercito Restaurador.

En la historia reciente ha tenido brillante participación en las luchas antitrujillistas y antibalagueristas y se destacaron políticos y combatientes revolucionarios como Juan Isidro Jiménez Grullón, Rafael Antonio Ventura-Fellito, David Onelio Espaillat, Adolfo González, Davicito Jacabo, Virgilio Perdomo Pérez y el Presidente Antonio Guzmán.

Los Pepines han sido también la cuna de destacadas personalidades del mundo de las artes y la cultura como son el brillante compositor y músico Johnny Pacheco, el músico Piro Valerio, El cantante Rafael Colon, el bohemio y famoso bailarín de Tango Carlos Almonte, los laureados pintores Yoryi Morel y Guillo Pérez y el médico y poeta Víctor Estrella.

En cuanto al gobierno de la ciudad Los Pepines han aportado los dos Alcaldes más honestos y trabajadores de su historia como fueron el doctor Jorge Gobaira y el doctor Héctor Grullón Moronta.

En este momento crítico que vive la nación dominicana el Movimiento Los Pepines con el Cambio están convocando a nuestro pueblo y en particular a los pepineros a seguir esa linda tradición histórica de luchar defendiendo los más sagrados intereses de nuestro pueblo.

El Movimiento Los Pepines con el Cambio está llamando a apoyar y a votar el 5 de julio por Luis Abinader.