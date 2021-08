Los pueblos conservan sus culturas, y luchan por ella, defienden sus monumentos, sus instalaciones que han permanecido por décadas y siglos.

Sus instalaciones deportivas son sagradas y eso deben conocerlo los políticos. Deben saber también, que esos niños que practican en el Play de la Fortaleza representan el futuro de este pueblo, junto a otros que lo hacen en otros lugares públicos y privados.

La ciudad de Higüey hoy está arrabalisada y piensan seguir con el caos, solo por el interés personal de un hombre sin cultura, arrogante, pedante, orgulloso, con delirio insistente de persecución. Un individuo sin pudor, traicionero y prepotente. Un hombre que solo persigue su bien personal.

Ese alcalde que elegimos los higüeyanos, es hoy el azote de este pueblo.

Es la persona que disfruta noches y días su vida, sin importar que su pueblo se esté cayendo a pedazos. El pueblo está repleto de basuras y contaminación.

Ese desastre administrativo que tiene el alcalde es descomunal, pero lo peor es querer quitarles a esos muchachos sus instalaciones deportivas.

Para nadie es un secreto, que el Dr. Rafael Barón Duluc (Cholitin), no le interesa el bienestar de la ciudad, solo busca destruir lo que por décadas ha sido patrimonio del pueblo. Ni siquiera le duele que en Higüey no haya un lugar para depositar un arreglo floral a los héroes de la patria.

Con el tradicional Parque de los Trinitario destruido por mezquindad política, destruye también el de las tres cruces, para crear el caos, y alega que no hay dinero, pero quiere construir un parque en el play, que con casi 60 años ha visto crecer generaciones, incluyendo la de este señor. No hay dinero para terminar las obras iniciadas, pero ya quiere iniciar otra que sobrepasa los 150 millones. ¿Cuál es el interés? ¿Esa debe ser la interrogante del pueblo, a cuáles personas quiere favorecer y que beneficios personales obtendrá? Hay que abrir los ojos Higüey, Cholitin no vino a servirle a este pueblo, vino a servirse personalmente, vino a cosechar y por eso no le importa destruir las conquistas del pasado, si con ello se va a servir con la cuchara grande.

Padre de familia y de niños que practican en el pley de la fortaleza, la marcha que realizaron los instructores de las diferentes ligas sin sus consentimientos le abrió la puerta al síndico para tratar de lograr sus objetivos, pues luego de la marcha, se reunió con los instructores. Sabemos que se ofrecieron promesas.

Ahí no hay un solo instructor que pueda resistir las Tácticas Maquiavélicas de Cholitin, cínico, mentiroso, manipulador, y vendedor de sueños. Esa reunión le dió al síndico la oportunidad de ver la humildad y debilidad de esos instructores no estaba presente, pero sin lugar a equivocarme, le ofreció el cielo con todo y paraíso. Ahí si es bueno a la hora de manipular y engañar a los demás. Voy a pecar de especulador, pero estoy seguro, que le prometió play con luces, gradas, camerino y transporte para los niños de forma gratis.

Haga el nuevo play y después hablamos. Aquí en Higüey no queremos más promesas falsas. Ya perdimos el Play del liceo, pero este no lo vamos a entregar, hay personas dispuestas a sacrificarnos si es necesario por este play. Lo que más pena me da, es saber que hasta al presidente lo tienen engañado.

Pero eso no es nada, ahora vienen las visitas personales y los posibles sobornos individuales, porque es un artista, y como los beneficiarios de ese parque que piensa construir ahí están dispuestos a pagar lo que sea, a los fines de que su nombre resalte para siempre en la ciudad.

Aquí se han robado los políticos las áreas verdes destinadas a parques e instalaciones deportivas, pero no se la van a los niños que sanamente quieren superarse.

Padres de familias, pueblo en general, vamos a defender ese play que es de todos, y no permitamos que el síndico y algunos instructores lo destruyan.

Vamos a unir voluntades, que ese Play no es de Cholitin, es del deportista. Es de Chelo Mercedes, de Nano Mercedes, de Héctor Castillo, de Guillermo Castillo, de Tumy Ortiz, del Boyer, de Turín, del veterano Bobó, de Américo, Omar, Juan, entre otros.

A los Instructores deportivos de esta disciplina le digo, mucho cuidado con ese Play, eso no es de ustedes, eso es patrimonio del pueblo, y lo que es del pueblo se cuida y se deja quieto. Ustedes tienen que jugar el juego histórico de su vida. No lo van a jugar solos. Este pueblo va a jugar también.

Este plan enfermizo no se le va a dar a nuestro alcalde.

Cholitin nunca ha dicho una verdad en política ni a favor del pueblo, si alguna vez se equivocó y dijo una verdad, la envolvió en 2000 mentiras, es un fiel amante del Príncipe Maquiavelo. Nunca vasa decir cuál es el proyecto para construir, tiene uno para convencer al pueblo y a ustedes los deportistas, y otro para después que el play esté roto. Más luego, le diremos más, espero que los defensores de este pueblo no nos dejen solo, total vivir y morir en este mundo de farsantes como Cholitin, es como quiera el mismo infierno. De hecho, ya se quemó, pero quiere seguir quemando a otros.

Pueblo, no permita que le roben los sueños y el futuro a tus niños.

Vamos a luchar hasta que le duelan los huesos a los traidores.

A los regidores que aprobaron esta iniciativa anti deportista que se preparen. Yo no se quién va a votar por ello, pero este pueblo no lo hará jamás. En mis adentros, siento lástima por ustedes.

Por Mario Martínez

Frente Amplio Provincia la Altagracia.