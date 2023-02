Lo que ha representado XV Festival de Cine Global de Santo Domingo para la industria

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

La próxima edición, del 22 al 27 de enero de 2024, está dedicada a Nueva York. Brillaron cuatros producciones dominicanas, incluyendo Danny 45, El vendedor de arte y el impactante documental Por eso vengo al río.

José Rafael Sosa

Santo Domingo. Una vez concluido el XV del Festival de Cine Global de Santo Domingo (FCGSD), queda ahora preguntarse: ¿Cuál ha sido la trascendencia de este evento? ¿Qué beneficios deja a quienes aman el cine ya quienes se preparan para trabajar en la industria?

Ha sido hasta ahora, del más importante evento cinematográfico dominicano de 2023, al ofrecer la una cartelera de nada menos que 110 producciones cine independiente mundial de calidad, incluyendo dos ficciones y un documental de factura nacional, por su programa de capacitación y provechoso intercambio entre cineastas y el joven talento local.

El evento ha sido trascendente desde su inauguración, caracterizada por la elegancia formal, una buena producción artística, unos homenajes justos y momentos muy emotivos por sus dedicatorias , su desarrollo durante los ocho días de cartelera y su oferta de capacitación y reflexiones compartidas entre cineastas de prestigio y estudiantes y cinéfilos locales, hasta su clausura con la proyección de The dominican dream, (Jonathan Hock), y distribuido por Disney+, un nostálgico retrato sobre la emigración y la búsqueda del sueño americano que cuenta la historia de Luis Felipe López, destacado profesional del baloncesto.

Sus dedicatorias a Claudio Chea, “creme de la creme” de la dirección de fotografía en el país y el exterior, a Andalucía, como urbe de cine en español que abre sus puertas al cine iberoamericano, a Paz Vega, estrella del cine hispano, no pudieron ser más oportunas.

El festival Global fue un evento bien planificado, montado por un equipo motivado e inspirado, liderado por el ingeniero Omar de la Cruz, con quien el cine dominicano tiene una impagable deuda, asistido por un equipo de jóvenes y veteranos en las complejas lides de montar un festival con las exigencias de la Federación Internacional de Productores Cinematográficos de Festivales (FIAPF) con una oferta de películas, con énfasis iberoamericano, Estados Unidos y Europa

Uno de sus méritos principales fue lo selectivo de su cartelera, una responsabilidad que recae en Luis Rafael González, (crítico de cine, gestor cinematográfico, ex ejecutivo de la Cinemateca Dominicana y más recientemente involucrado en la distribución de cine de calidad. La cantidad y calidad de las producciones internacional (la mayor parte llegadas con numerosos premios de festivales y nominaciones apremios importantes (como el Goya), es un factor que no se le puede rebatir. Buen criterio sobre buen cine para un gran evento que satisfizo a decenas de amantes y hacedores locales de cine.

Otros elementos positivos del evento:

a) Su línea gráfica (cartel, catálogo impreso y otros subproductos) proyecta una positiva imagen del Festival.

b) Su entrada libre, en Palacio del Cine hasta completar butacas disponibles, lo cual es una ventaja, pero elimina la posibilidad de poner al público a pagar aun sea parcialmente, la calidad de la cartelera, por el criterio de que “se aprecia más lo que cuesta”.

c) Su programa de intercambios de experiencias y capacitación, sin duda el aspecto de mayor trascendencia académica de cara a quienes estudian cine o ya trabajan en la industria,

Gracias al FCGD, hemos tenido en las pantallas de Palacio del Cine Blue Mall:

Modelo 77”, de Alberto Rodríguez, la película andaluza más aclamada del año y nominada a 16 categorías de los Premios Goya. (Película de apertura).

Argentina 1985, Santiago Mitre. (Inspirada en la historia real del fiscal Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo y su joven equipo jurídico que se atrevieron a acusar, contra viento y marea, a contrarreloj y bajo constante amenaza, a los altos mandos de la sangrienta dictadura militar argentina (1976-1983) en el llamado Juicio a las Juntas de mediados de los años 80. Una batalla de David contra Goliat, con los héroes menos esperados. (FILMAFFINITY). Era mi favorita para ganar el XV Festival Global de Cine Santo Domingo.

“Las gentiles”, de Santi Amodeo.

“La consagración de la primavera”, de Fernando Franco,

“A las mujeres de España: María Lerrajaga”, nominada a los Premios Goya. Documental.

“Controverso”, nominada a los Premios Carmen, del Cine Andaluz. (Documental)

976, de Manuela Martelli, de Chile;

1982: La gesta, de Nicolás Canale, de Argentina;

Anhell 69, de Theo Montoya, de Colombia;

A cero.5, de Gonzalo Suárez Garayo

Viaje a alguna parte, de Helena de Llanos,

de España;

Mamá, de Xun Zero, de México. (ganadora de Mejor Película Largometraje de ficción)

Pakucha, de Tito Catacora, de Perú;

Nuestra película, de Diana Bustamante, de Colombia;

Niños de las Brisas, de Marianela Maldonado, de Venezuela;

Ernesto, gracias, de Laura Ángel Córdoba, de Costa Rica.

“Estoy todo lo iguana que se puede”, homenaje a Claudio Chea se exhibirá su último trabajo como director de fotografía, realizado en México.

Las secciones de festival de Funglode fueron: “Homenaje al cine andaluz”, “Pulso Global”, “Miradas Hispanas”, “Hecho en Erredé”, “Miradas caribeñas”, “Mirada Documental”, “Cine y gastronomía”, “Cine y Moda”, “Cine y Medio Ambiente”, “Cine y Deporte”, “Presentación Especial” y “Cine infantil”.

El cine RD

“Por eso vengo al río” (Fernando Blanco, documental), ganador del segundo lugar de la sección Primera Mirada del Festival Internacional de Cine de Panamá (2022) y Ganador Mejor Documental en el Dominican Films Festival in New York, , expone personajes que le otorgan dimensión universal. Es una poderosa historia de amor con un trasfondo de guerra, es un grito a los intereses particulares por encima del bien, es un aliento a la esperanza de que no todo está perdido y un punto de vista de cómo ver los conflictos en Medio Oriente y cómo estos afectan la familia, el amor y la vida cotidiana”.

Danny 45. El terror de La Victoria (Gibert de la Rosa) ganadora como Mejor Película del X Festival Internacional de Cine y Arquitectura de España, (FICARQ), celebrado en Madrid, cuyo jurado valoró la crudeza de su drama, el valor artístico de la pieza y la expresiva actuación de sus personajes. “Danny 45: El Terror de la Victoria” es la ópera prima de la productora dominicana Manaya Films, integrada por el director de la película junto a los cineastas Juan Gómez, Andrickson Carvajal y Julio Rivas. La cinta fue realizada bajo la Ley de Cine, en sociedad con la productora española CamEspan, cuyo rodaje fue concluido durante la pandemia, con una premiere en el evento programado para una sala y hubo que habilitar tres por la cantidad de público que asistía. Danny 45 tiene actuaciones notables, un guión compacto (aun cuando previsible por ser referencia de hechos reales). Sus personajes son lineales, excepto uno, que sí experimenta una transformación dramática. Cuando se estrene comercialmente debe ser exitosa por la identificación de la gente con sus códigos verbales y de imagen.

El vendedor de arte (Marcel Fondeur Valdez). Clase aparte, cinematográficamente hablando. Buen gusto en su concepto, enfoque hacia temas tanto humanos como estéticos. Galería que expone las miserables estelas del prejuicio racial, social y sexual. El juego con la óptica binacional y un selecto elenco de actores todos profesionales, con la mejor categoría de cine de arte. Resaltan, además del protagonico, el milagro actoral que logra Gerardo Mercedes quien logra alejarse del personaje marginal urbano o rural que ya le asignan casi automáticamente en las producciones, desde La Gunguna hasta El Blanco. Notable el desempeño de El Cuervo. Francis Cruz en uno de sus mejores roles.

Bajo las olas, (Jennson Cruz) Cortometraje. Félix Manuel Lora, en su web cinemadominicano.com, sostiene: que conecta directa y emotivamente con el espectador durante el viaje de una mujer sumergida en el vasto océano alrededor de nuestra isla para ver, junto a la belleza, el peligro debido a la pesca indiscriminada, la contaminación y el cambio climático. El proyecto bajo la producción de Santy Domínguez junto a La Casita de Producciones cuenta con la actriz Génesis Estévez como viajera y la voz de Raymond Jáquez en un viaje bajo las olas que rodean nuestra isla.

Los premios

Opera Prima Documental “Fernando Báez”

Mamá, de Xun Sero (México)

Mención especial: Anhell 69, de Theo Montoya (Colombia)

Jurado: Antonia Zegers, Marivi Vásquez Aguado y Arí Maniel Cruz.

Opera Prima Ficción “Jimmy Sierra”

Lullaby, Alauda Ruiz (España)

Mención de honor: 1976, de Manuela Martelli (Chile)

Jurado: Bettina Fisher, Julieta Zylberberg y Juan Gordon

Opera Prima Cortometrajes “Claudio Chea”

Premio compartido:

Modou Lighthouse, Pape Mbaye DIO (Senegal)

La Visita/The Prospect. Carmela Sandberg (Argentina)

Jurado: Pablo Toscano, Samuel Chauvin, Agustina Chiarino y Julietta Rodríguez

Corto Global 2023

Un Mundo Libre de Crisis, de Ted Hardy-Carnac (Francia)

Menciones de honor: Hecho En, de Eva Marín (España) y No Queda Nada, de Davide Pellino (Italia).

Jurado: Larry Laboe, Tom McSorley, Patricia Pérez Álvarez, Nydia Simone y Camilo Mejía

Premio FEISAL

Mamá, dirigida por Xun Sero, otorgado por la Federación de Escuelas de Imagen y Sonido de América Latina (FEISAL).

Ernesto, gracias, dirigida por Laura Ángel Córdoba. mención especial a la película.

Un fallo reiterado

La tardanza del ex presidente Leonel Fernández (que esta vez fue de una hora y 39 minutos sobre la hora fijada para iniciar la clausura del Festival, es inexcusable. Por su propia imagen, Fernández no puede ratificar la estela negativa de la impuntualidad. Debe aprender a gerenciar su agenda.

El Festival de Cine Global de Santo Domingo (FCGSD) es una iniciativa de la Fundación Democracia y Desarrollo (FUNGODE), concebida por su presidente-fundador, Leonel Fernández, al igual que la Ley Nacional de Cine (# 108-10), que establece incentivos al audiovisual vigente que ha desarrollado la industria cinematográfica local y que ha atraído importantes inversiones extranjeras fue uno de los grandes aportes de su último período como presidente dominicano.