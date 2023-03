“Lo mínimo que podíamos hacer”: Turkish Airlines transporta a los perros rescatistas en clase business

Tras completar su misión, los perros héroes que participaron en las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes en Turquía después del devastador terremoto abordaron este miércoles aeronaves de Turkish Airlines para regresar a sus países de origen como reyes, en clase business.

I love this update from @ilijavuckov on LinkedIn. Rescue dogs returning home from their mission in Turkey being placed in 1st class by Turkish Airlines 🇹🇷 pic.twitter.com/dfU5jKGdU9