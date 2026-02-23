Llama fortalecer dominicanidad para honrar memoria padres de la patria RD

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El reconocido y valorado miembro de la comunidad dominicana en esta ciudad, Roberto Rojas, llama a sus connacionales fortalecer la dominicanidad con trabajo, estudios, exaltando la lucha patriótica, ejemplo y respeto al ciudadano, para honrar la memoria de los padres de la patria en República Dominicana.

Rojas, presidente de la Fundación Solución Nacional (SOLN), de la Liga Dominicana de Softball y de la base de taxi Kennedy en esta ciudad, sostiene que este 27 de febrero nos incita a reflexionar sobre el compromiso que debemos asumir como ciudadanos para edificar una RD más equitativa y solidaria.

“La importancia de mantener vivos los vínculos entre la comunidad dominicana en el exterior con nuestra patria, y preservar las tradiciones nacionales constituye una forma de reafirmar nuestra identidad”, dijo.

En este 182 aniversario de la Independencia Dominicana, consolidando los valores patrios, además, la libertad, soberanía, justicia e integridad, es un recordatorio para retomar los principios morales del patricio Juan Pablo Duarte, fundamentales para la construcción de una mejor RD.

El ex candidato a diputado del PRM por la circunscripción 1 en el exterior sostiene que los dominicanos, principalmente las nuevas generaciones, deben promover la idea de una nación libre de toda dominación extranjera, plasmada en el lema “Dios, Patria y Libertad”, apoyar y divulgar que nuestra bandera, escudo e himno son base de la dominicanidad.

En la actualidad, precisa Rojas, el presidente Luis Abinader ha demostrado ser un dominicano ejemplar, preocupado en mejorar la seguridad, estabilidad, transporte, combatir el desempleo, garantizar la salud, educación, construir múltiples obras de infraestructura para el desarrollo del país y bienestar de nuestros connacionales.

Asimismo, garantizar la inversión extranjera directa, que pasó de US$4,200 millones en 2023 a más de US$4,500 millones en 2024, alcanzando en 2025 una cifra récord superior a los US$5,000 millones, debido a la estabilidad política y el fortalecimiento institucional que han sido determinantes para generar confianza tanto en inversionistas locales como internacionales.

“Por todo eso es que el presidente Abinader ocupa el cuarto lugar entre los mandatarios latinoamericanos mejor valorados, de acuerdo con la más reciente medición de CB Consultora Opinión Pública, realizada en este mes de febrero entre 18 países de la region”, sentenció Rojas.