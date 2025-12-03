Llama dominicanos seguir apoyo a Leonel para garantizar triunfo arrollador y RD vuelva a la normalidad

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El presidente del activo movimiento político en esta ciudad «Amigos de Leonel», que preside el empresario Jaime Vargas, exhorta a los dominicanos, tanto en dominicana como en el exterior, seguir apoyando al ex presidente Leonel Fernández para garantizarle un triunfo arrollador en las elecciones del 2028 y así el país pueda volver a la normalidad.

Vargas expresa que su exhortación es por el propio beneficio de los quisqueyanos, porque siendo Leonel presidente tendrán que invertir menos dinero y/o enviar menos cantidad en remesas a RD para los alimentos, pagos de facturaciones estrambóticas de electricidad y otros deterioros de los servicios públicos.

Aseguró que el pueblo quiere y respalda al presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), demostrado con el multitudinario éxito de la «Marcha del Pueblo», el pasado 30 de noviembre en la capital dominicana.

Está claro que el pueblo en RD está exigiendo soluciones reales ante la crisis económica, social y de servicios públicos que afecta al país bajo la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El líder comunitario dominicano en la Gran Manzana sostiene que la «Marcha del Pueblo» fue una manifestación de conciencia, dignidad y defensa de los sectores que hoy sufren por la falta de políticas efectivas. «La gente habló y habló en grande». «No se puede ignorar la voz de un país completo», precisó.

Valoró igualmente el entusiasmo de los «Amigos de Leonel en NY», que salieron en más de un centenar a las calles en apoyo simultáneo, demostrando que la diáspora dominicana también exige cambios y soluciones nacionales.

El dirigente político informó que miles de dominicanos residentes en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, se manifestaron en apoyo moral y político a dicha marcha, encabezada por Fernández.

«La voz del pueblo cruzó fronteras». «República Dominicana habló y la diáspora la amplificó», sentenció Vargas.

Añadió que la «Marcha del Pueblo» ha quedado marcada como uno de los movimientos cívicos más fuertes de los últimos años y el pueblo participó».