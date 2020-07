Por Miguel Ángel Cid Cid

Sí, sí, sí, ya sé. Ésta columna apoyó, apoya y defenderá el cambio generacional en la política dominicana. Sobre todo, ahora que un fantasma recorre el mundo, el fantasma de cero corrupción y cero impunidad. Por ello cuando el presidente electo, Lic. Luis Abinader, anunció la designación de la Dra. Milagros Ortiz Bosch como presidenta de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción me produjo un cúmulo de sentimientos encontrados. Pero cuando nombró a Milagros Germán cabeza de la Dirección General de Comunicación, se me pasó. Me explico.

Milagros Ortiz Bosch

Si hay una personalidad política dominicana visionaria, honesta y capaz esa es la Dra. Milagros Ortiz Bosch. Dueña de una trayectoria política envidiable, la cual empezó de muy joven, y siempre se ha mantenido renovándose y aportando al país. Fue senadora, la primera vice presidenta de la República y Ministra de Educación.

El nombramiento de Ortiz Bosch, como señalé, me alegró en un principio. Pero luego reflexioné y noté que algo no cuadraba. Entonces pensé que es un puesto muy pequeño para una personalidad muy grande.

Por ejemplo, la Comisión se circunscribe al papel de ”asesorar al Poder Ejecutivo en materia de lucha contra la corrupción y fomento de la ética y la transparencia”. Es decir, no tiene facultades judiciales y, por lo tanto, no puede acusar a ningún funcionario corrupto, sino llevar la queja a la Procuraduría General de la República, dejando a discreción del procurador el curso de acción a tomar.

Por muchos bríos que conserve Doña Milagros, y por mucha claridad mental que demuestre, son ochenta y cuatro años de vida y como sesenta trajinando en el quehacer político. Con la presión social que hoy existe para que se actúe en contra de los políticos corruptos, es mucho para cualquier persona; para ella, más. Una asesoría especial al Presidente de la República la distinguía y ayudaba más. Mi profundo respeto para ella.

Milagros Germán

Milagros Consuelo de la Altagracia Germán Olalla, 61 años –también conocida como La Diva–, es ahora la flamante cabeza de la Dirección General de Comunicación (DICOM). Contrario a la unanimidad de voces que aprueban la designación de la Dra. Ortiz Bosch, en el caso de La Diva se han levantado voces que han desafinado el coro. Unos alegan que no es una periodista ni tiene experiencia en la materia. ¿Y? Sólo por poner un caso: ¿Tiene el Lic. Abinader experticia como estadista?

Con todo, Milagros Germán hará lo que siempre ha hecho en su empresa privada: coordinar, planificar, trabajar en equipo y comunicar. Pero ahora en beneficio del nuevo gobierno. Y como el cargo implica ser portavoz, las buenas nuevas y las malas serán expuestas por una de las mujeres más honesta, transparente y hermosa del país.

Electa Miss República Dominicana en 1980, Milagros representó al país en Miss Universo. Desde entonces casó con el influyente político Hatuey De Camps y, tres hijos después, se dedicó a la producción de televisión. Junto a Freddy Beras Goico condujo el programa “Con Freddy y Milagros”. También es productora del programa de variedades “Chevere Nights”.

Germán Olalla es considerada como una de las presentadoras más completa y versátil de la televisión dominicana. Cabe resaltar que desde hace años Milagros Germán aprovecha sus programas de televisión para hacer denuncias sociales y de carácter político. Fue galardonada, en varias oportunidades, con los premios Casandra y Soberano.

Al anuncio del Presidente Abinader sobre la designación de Ortiz Bosch, le siguió otro Tweet escogiendo a Milagros Germán como Directora de Comunicaciones y Portavoz de la Presidencia de la República.

La conexión entre las dos Milagros se hizo natural entre la gente desde el mismo momento de los anuncios. Unos buscan similitudes, otros hurgan en las diferencias.

Milagros Ortiz Bosch nació en agosto de 1936, Milagros Germán vino a la vida en diciembre de 1958. Mientras Germán apenas mudaba pasitos, Ortiz Bosch encabezaba junto a Ángel Miolán y otros dirigentes del PRD la Caravana de la Libertad, que recorrió todo el país. Germán balbuceaba los nombres de sus padres, mientras Milagros Ortiz pronunciaba discursos en las tribunas de la democracia dominicana.

¿Habrá sido influenciado el Presidente Luis Abinader por estas características para anunciar sus designaciones al mismo tiempo? ¿O será que el mandatario quiere enviar el mensaje que su gobierno se centrará en la juventud de pensamiento, igual en que la juventud de los años?

Dicho esto, propongo dos brindis. Uno por Milagros, la honesta y capaz; el otro por Milagros, la capaz y honesta. Levanto la copa… Salud!

Miguel Ángel Cid

[email protected]

Twitter: @miguelcid1