Leonel: Propondré establecer Ventanilla Única simplifique adopción nacionalidad dominicana a los nacidos fuera RD

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El presidente del Partido Fuerza del Pueblo (FP), doctor Leonel Fernández, proclamó en esta ciudad y Nueva Jersey en concurridos encuentros con dominicanos, que propondrá al bloque legislativo de la entidad política que someta un proyecto de ley para establecer una “Ventanilla Única” que simplifique la adopción de la nacionalidad dominicana para aquellos nacidos fuera del país.

El expresidente de la república dijo: “El mismo establecería que se permita a todos quisqueyanos nacidos fuera de la RD ser reconocidos inmediatamente como ciudadanos dominicanos, con eso creo que vamos a cambiar el horizonte del número de electores que podamos tener en los próximos comicios del año 2028.

Es un compromiso firme que asumimos frente a ustedes, precisó Fernández.

La Constitución dominicana establece que los hijos de dominicanos, no importa dónde hayan nacido, son dominicanos con pleno derecho y pueden tener doble nacionalidad, pero nos damos cuenta de que hemos creado un sistema muy complejo para que esos ciudadanos puedan formalizar su nacionalidad.

Actualmente intervienen distintas entidades: Consulados, Cancillería, Junta Central Electoral (JCE), y otras instituciones.

Si miramos fuera del país tenemos entre 1,200,000 y 1,400,000 dominicanos en los Estados Unidos, de los cuales 1,300,000 ya han nacido allá, hijos de padres dominicanos. Esa es una nueva realidad que estamos viviendo, porque es la segunda generación.

Cuando vayamos a la segunda y tercera generación, será mayor el número de connacionales nacidos allá que los que han migrado directamente desde la RD, y eso crea un dilema, indiscutiblemente, subrayó.

Pero mirando más allá del tema demográfico y poblacional, también debemos analizar el desarrollo económico y social en democracia.